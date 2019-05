Amministrative 2019. A Surano le urne consegnano la fascia tricolore a Salvatore Puce

A Surano le urne decretano il trionfo di Salvatore Puce, già sindaco per un decennio. Alle 23.00 aveva votato il 72,14% degli elettori. Leggermente meno rispetto alla tornata precedente, quando l’affluenza aveva superato il 75%.

Sfida a due

In questa tornata elettorale il piccolo paese del Basso Salento ha visto la sfida tra Francesco Rizzo e Salvatore Puce, due nomi ben conosciuti nella politica locale. Francesco Rizzo, avvocato 48 enne, era l’ex vicesindaco e assessore. Si è presentato al vertice della lista civica “Per Surano”, espressione della maggioranza uscente targata “Surano Futura”, guidata dall’ormai ex sindaco Carlo Giuseppe Galati.

Tra i candidati consiglieri, difatti, molti volti che hanno ricoperto la carica nell’ultimo quinquennio: Daniele Fino, Marta Paiano, Carlo Rizzo e Giuseppe Valdruccio. Lo sfidante era Salvatore Puce, storico volto della politica suranese: impegnato in politica da oltre 30 anni, Puce è stato sindaco per un decennio, governando il paese per due mandati consecutivi, dal 2004 al 2014. Il 67 enne ex impiegato era tornato alla ribalta con la lista civica “Ricominciamo insieme”, una rosa completamente al maschile.