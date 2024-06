Puglia Popolare si coccola i risultati dopo i ballottaggi: ‘Noi decisivi a Lecce e Copertino’

Non c’è che dire, Puglia Popolare è stata la vera sorpresa delle scorse amministrative. Il partito centrista passato dal sostegno al centrosinistra all’appoggio organico al centrodestra, è giunto al quarto posto sia nella competizione elettorale di Lecce che ha portato alla vittoria di Adriana Poli Bortone che in quel di Copertino dove Vincenzo De Giorgi ha raggiunto quasi il 70% dei consensi contro l’ex vicepresidente della Provincia, Antonio Leo. Sono stati i ballottaggi a risolvere i destini amministrativi delle due città salentine con oltre 15mila abitanti chiamate al voto nella scorsa tornata. In tutte e due le situazioni Puglia Popolare ha ottenuto ottimi risultati al punto che i dirigenti non possono che esultare: ‘Siamo stati determinanti’.

A Lecce il movimento civico popolare ha raccolto il 5,86% dei consensi grazie alla ottima performance di Andrea Guido che ha raggiunto le 1411 preferenze. Stessi risultati anche a Copertino dove la lista Copertino Popolare è risultata essere anche lì la quarta forza della coalizione di centrodestra con Alessandro De Paolis, candidato più suffragato di tutta la coalizione, con 385 preferenze.

‘Non possiamo nascondere la grande soddisfazione nel registrare l’ennesimo successo del nostro Movimento Civico e Popolare nel Salento – afferma il coordinatore provinciale Francesco Foresio -. È evidente che non è un caso e che la nostra politica basata sul confronto costante, ideologicamente collocati nel solco europeista di De Gasperi e Moro unito alla capacità di leggere i bisogni della collettività porta a questi risultati. Sentiamo di ringraziare chi ha con lungimiranza fondato Puglia Popolare ossia gli amici Massimo Cassano e Luigi Mazzei che hanno messo le gambe alle idee.

La buona politica esiste e deve essere messa in campo ogni giorno con impegno e passione per far riavvicinare le persone alla politica‘.