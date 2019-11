“Cambiamo” di Toti si struttura in Salento. Dopo Federica De Benedetto, arriva Riccardo Monteduro

Comincia a prendere forma e a fare proseliti sul territorio salentino l’associazione “Cambiamo”, sodalizio fortemente voluto dal Governatore della Regione Liguria e nato lo scorso 7 agosto.

Dopo l’adesione dell’ex consigliere comunale di Forza Italia a Lecce, Federica De Benedetto, oggi, la notizia che ad affiancarla, nel ruolo di Responsabile per il Salento, ci sarà Riccardo Monteduro.

A renderlo noto la stessa De Benedetto: “In seguito al ruolo affidatomi dal Presidente Toti, ho il piacere di avere al mio fianco Riccardo Monteduro che sarà il responsabile per il Salento dell’organizzazione di Cambiamo”.

“Accolgo ed accetto la responsabilità di rappresentare la mia provincia nella nuova ed innovativa iniziativa politica, in cui del resto ho creduto sin dalla prima ora, vincendo ogni timore che una sfida di tale portata fisiologicamente induce”, afferma soddisfatto Monteduro.

Riccardo Monteduro

Avvocato con formazione manageriale, 43 anni e una splendida famiglia, Monteduro è consigliere comunale a Gagliano del Capo dal 2010 a oggi. La sua storia e i suoi valori rappresentano lo spirito del nuovo partito: liberale, meritocratico e determinato. Presto, inoltre, la squadra salentina, che ogni giorno conta su nuove forze, sarà al completo.

“Cambiamo – prosegue il Responsabile per il Salento – rappresenta per me, come sarebbe per ogni uomo libero, l’occasione di rinascita, l’occasione per poter per la prima volta respirare aria nuova con i propri polmoni in un sistema che, fuori dalla placenta a cui costringono i partiti esistenti, valorizza il potenziale dei singoli che oggi finalmente sono chiamati a rappresentare se stessi senza proclami o slogan ma solo con l’impegno vero nel cambiare un sistema che non cambierebbe senza il coraggio di iniziative come queste. Per chi come me ancora crede nelle idee nel coraggio e nella fierezza delle sfide senza calcoli o convenienze e dove l’unica certezza è il dover lavorare con impegno l’occasione è senza dubbio Cambiamo”.