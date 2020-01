Bettino Craxi, 20 anni dalla morte ad Hammamet. Il Salento lo ricorda

Sono passati esattamente venti anni dalla morte di Bettino Craxi, primo socialista, stroncato a 65 anni da un infarto. Se n’è andato poco dopo le 17.00 in un pomeriggio di pioggia senza riuscire a realizzare il suo sogno di tornare in Italia da uomo libero. Da «innocente» come aveva continuato a gridare dalla sua villa di Hammamet, una grande casa bianca in Tunisia dove si era rifugiato nel 1994 quando era scoppiata l’inchiesta Mani Pulite.

Malato da tempo di una grave forma di diabete che gli aveva ormai indebolito il cuore e compromesso la funzionalità dei reni, aveva categoricamente rifiutato gli arresti domiciliari che gli erano stati “offerti” per il suo grave stato di salute. «Se non posso tornare a casa mia da uomo libero, preferisco rimanere qui, anche da morto» aveva dichiarato. Così è stato.

Craxi se n’è andato in esilio con il peso di una condanna per corruzione e ricettazione. Un esilio durato sei anni, fino alla fine dei suoi giorni. E in Tunisia è rimasto anche dopo il 19 gennaio 2000. Ora riposa nel cimitero cristiano in un recinto di terra che si affaccia sul mare, rivolto verso l’Italia.

Due le immagini che contraddistinguono la storia di questo leader che ha segnato la vita italiana degli anni ‘80 e ’90. La prima, quella delle monetine che in piena tangentopoli lo bersagliano all’uscita dell’Hotel Raphael di Roma, il suo quartier generale. Ignorò chi gli consigliava di uscire dal retro e scelse di affrontare i contestatori. Il resto è cosa nota: un uomo potente che sfugge al linciaggio degli italiani che non gli perdonano di essere il simbolo di una politica del malcostume con cui si vuole definitivamente chiudere i conti.

La seconda quello dello statista coraggioso che, dinanzi ad un sistema di finanziamento della politica che ha riguardato tutti, ma proprio tutti i partiti, prende la parola in parlamento e davanti ai suoi colleghi colpevolmente silenti chiede una assunzione di responsabilità per evitare la sovrapposizione e la commistione dei poteri dello Stato che sarebbero risultati a suo dire bilanciati a favore dei giudici. Fu probabilmente il suo discorso più famoso, quello in cui ammise il finanziamento illecito del Partito Socialista, in cui affermò che tutti i partiti avevano fatto la stessa cosa e negò ogni accusa di arricchimento personale.

Intitolazione della sede a Presicce

Presicce non è uno dei tanti paesi per il socialismo in provincia di Lecce bensì una vera e propria culla che ha dato i natali, tra gli altri, ad Amleto Monsellato, primo sindaco socialista del dopoguerra diventato, poi, prima deputato e successivamente senatore della Repubblica. Bettino Craxi appena divenuto segretario del partito dopo il Congresso che sancì la sua vittoria su Mancini e Lombardo si recò in visita proprio a Presicce. Un omaggio deferente ad una città salentina a cui tanto si sentiva legato. Stasera, alla presenza dei referenti provinciali del PSI e del Garofano, il fiore simbolo del partito gli verrà intitolata la sede in un momento in cui, dopo il film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, tanto si parla di questo statista italiano amato e odiato con la stessa intensità, osannato e detestato.