Caroppo commissario provinciale di Forza Italia, Berlusconi: ‘Auguri a Lei e al Lecce per la salvezza’

‘Auguri a Lei ed al Lecce per la splendida salvezza raggiunta in Serie A!’. Con queste parole Silvio Berlusconi ha ‘benedetto’ la nomina di Andrea Caroppo a Commissario Provinciale di Forza Italia per la provincia di Lecce. Ha davvero sette vite come i gatti il Cavaliere che, appena ripresosi dalla gravissima malattia (la leucemia mielomonocitica cronica) che lo aveva costretto al lungo ricovero ospedaliero è tornato ad occuparsi a tempo pieno di politica e soprattutto del suo partito. Non senza tralasciare l’altro grande amore, ovvero il calcio.

Gli auguri al Lecce per la salvezza

Dopo l’epopea del grande Milan, Berlusconi si è messo in testa di rendere grande il Monza e in pochissimi anni, insieme al fido Adriano Galliani, lo ha portato dalla Serie C alla Serie A. Quest’anno poi, dopo l’esonero di Giovannino Stroppa e l’invenzione di Raffaele Palladino a primo allenatore (gesto che ha ricordato da vicino quello dell’individuazione di Arrigo Sacchi e Fabio Capello come trainer di squadre che vinsero praticamente tutto), i brianzoli sono arrivati alle soglie dell’Europa e domenica prossima potrebbero giocarsi addirittura l’accesso in Conference League per l’edizione 2023-2024. E proprio al Monza, il Lecce di Marco Baroni aveva dato un grande dispiacere raggiungendo la vittoria della salvezza nello scorso weekend, imponendosi per 1 a 0 all’U Power Stadium con un gol di Colombo, su rigore, al 101′. Il Presidente sportivamente, nel fare gli auguri a Caroppo per la nuova nomina, non ha mancato di omaggiare la squadra del Presidente Saverio Sticchi Damiani.

Berlusconi vuole rilanciare Forza Italia

Ma torniamo alla politica. Quello che gli avversari chiamano ‘il Caimano’ è consapevole della necessità di ristrutturare al meglio il suo partito che evidentemente tanto di plastica non era se è sulla scena parlamentare italiana da decenni. Come tutti i partiti personalistici è però sempre legato agli alti e bassi del suo leader e c’è bisogno di un continuo restyling che tenga conto del cambiamento degli equilibri e della classe dirigente sui territori, della gestione di chi lo rappresenta nelle periferie, dei successi e delle sconfitte elettorali. Accompagnato in maniera sempre più armonica dalla compagna Marta Fascina, sembra che Berlusconi si sia messo in testa di riportare Forza Italia ai fasti del passato e per farlo, sia a livello nazionale che regionale e provinciale, sta cercando di scegliere le figure politiche che più lo possano aiutare a rilanciare gli azzurri dopo anni di appannamento.

La storia politica di Andrea Caroppo

Per il Salento ha scelto Andrea Caroppo, parlamentare di Forza Italia. Laureato in Giurisprudenza, 43 anni, tanto impegno amministrativo nella sua Minervino di Lecce, Caroppo si può definire un enfant prodige della politica salentina dal momento che vanta alle sue spalle già due mandati in Consiglio Regionale, (2010 e 2015), uno nel Parlamento Europeo (2019) ed è attualmente membro di Monte Citorio.

Caroppo ha militato in vari partiti del centrodestra: La Puglia Prima di Tutto (formazione regionale organizzata da Raffaele Fitto), Forza Italia, Partito delle Libertà – Pdl, Ncd con Angelino Alfano, Lega con Matteo Salvini (di cui fu commissario regionale). Il 24 aprile 2021 ha annunciato il proprio ritorno in Forza Italia, aderendo al Partito Popolare Europeo. Nel 2022 è stato eletto in Parlamento, candidandosi nel collegio plurinominale Puglia-04.

Adesso ha ricevuto il compito da Berlusconi di rilanciare Forza Italia in provincia di Lecce.

Nuovi equilibri salentini in Forza Italia

Caroppo diventa dunque Commissario Provinciale di Forza Italia e scalza il precedente coordinatore Paride Mazzotta. Evidentemente gli ultimi risultati elettorali in provincia e qualche malcontento della base sono costati cari al giovane esponente di FI, più vicino all’ala coordinata da Licia Ronzulli del partito che in Puglia vede nel viceministro Paolo Sisto il suo riferimento. A questa corrente si oppone l’ala guidata dal vice-premier Antonio Tajani che in Puglia ha il suo asse di ferro con il coordinatore Mauro D’Attis. A Caroppo il compito di ricostruire nuovi spazi nel contenitore azzurro compresso tra Fratelli d’Italia e Lega.