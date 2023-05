Monza-Lecce 0-1, giallorossi caparbi ringraziano Falcone e Colombo e conquistano la salvezza

Salvezza! Termina 0-1 la sfida Monza-Lecce e adesso ai giallorossi sono salvi con una giornata di anticipo (le pagelle), grazie al rigore trasformato a pochissimi secondi dalla fine da Colombo, dopo che Falcone ne aveva parato uno a Gytkjaer

Si sperava che, dopo il Torino ieri a La Spezia, oggi l’Empoli potesse fare bottino pieno a Verona, però, la compagine toscana ha rischiato la sconfitta contro l’Hellas ed è riuscita a raggiungere il pari solo a una manciata di secondi dalla fine. I giallorossi, questo pomeriggio, sul terreno di gioco dello Stadio Brianteo di Monza, sono stati costretti a scendere in campo con il solo obbiettivo di vincere per chiudere con una giornata di anticipo il discorso salvezza.

In occasione della sfida con la compagine brianzola, la più in forma in questo momento, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno ancora una volta di capitan Hjulmand, sostituito al centro della mediana con Blin, in più, sempre a centrocampo, Askildsen ha preso il posto di Gonzalez; infine, l’allenatore ha cambiato due terzi del reparto avanzato, con Ceesay impiegato come prima punta e Banda a prendere il posto di Di Francesco.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Oudin, Blin e Askildsen in mediana; Strefezza, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è al 16mo ad appannaggio del Lecce. Cross di Banda, la sfera arriva a Strefezza che tira debolmente, ma i padroni di casa non riesco a respingere, sulla palla arriva Askildsen che da ottima posizione spara alto. Al 24mo Banda mette in crisi la difesa avversaria, dribbla due giocatori e crossa, ma non c’è alcun compagno a raccogliere. Al 39mo il solito Banda crea scompiglio in area avversari, tira, ma la palla è respinta da Pessina. Sul ribaltamento di fronte il tiro di Dany Mota termina alto.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con gli stessi undici che hanno concluso la prima frazione.

Al 47mo Carlos August serve Ciurria, ma il tiro termina a lato. Al 51mo la punizione di Sensi viene respinta con i pugni da Falcone. Al 58mo Monza pericoloso con il calcio di punizione di Caprari che finisce di poco fuori. al 64mo doppio cambio per Baroni, fuori Aal skildsen e Strefezza e dentro Hjulmand e Di Francesco. Al 67mo pericolo per i salentini, Gytkjaer riceve palla, stoppa e si gira, ma il tiro è respinto da Umtiti. Al 69mo il rasoterra di sinistro di Oudin va largo. Al 74mo lascia il terreno di gioco Oudin, sostituito da Maleh fresco di convocazione con la Nazionale del Marocco. All’80mo Banda perde palla a favore di Colpani, il calciatore dei brianzoli entra in area e si presenta solo davanti a Falcone, Baschirotto entra il tackle e mette la palla in corner.

Falcone salva il risultato

Il sig. Doveri in un primo tempo concede solo l’angolo, ma richiamato dalla sala Var va a visionare le immagini e assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta Gytkjaer che tira alla destra di Falcone, ma il portiere ex Sampdoria devia in angolo.

All’86mo nuove sostituzioni tra i salentini, fuori Banda e Ceesay e dentro Pezzella e Colombo.

Colombo salva il Lecce

All’utimo minuto del recupero il Lecce conquista la salvezza. Calcio d’angolo per i giallorossi, del tiro si incarica Hjulmand, ma la sfera è intercettata con un braccio dal solito Gytkjaer, anche in questo caso il direttore di gara lascia correre, ma anche stavolta viene richiamato dalla sala Var e, riviste le immagini, concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Colombo che con freddezza trasforma.

I giallorossi resistono, soprattutto nella ripresa, ringraziano il loro portiere e si salvano grazie al penalty di Lorenzo Colombo. Dopo una gara senza sussulti nella prima frazione, nel secondo tempo i padroni di casa prendono il campo, creano qualche pericolo, hanno l’occasione di passare in vantaggio dagli undici metri, ma Falcone dice no a Gytkjaer, a tempo quasi scaduto, poi, arriva un’altra massima punizione, in loro favore che Colombo, uno dei calciatori più criticati di questa stagione, trasforma e salva il Lecce. Non c’è più nulla da dire.

Domenica al “Via del Mare”, sono un’amichevole per fare festa.