Monza – Lecce, le pagelle di un sogno chiamato Serie A. ‘Batman’ Falcone e ‘cecchino’ Colombo regalano la salvezza

Con un rigore al 101′ di Lorenzo Colombo il Lecce batte il Monza (la cronaca del match) e raggiunge la salvezza in Serie A. È un fallo di mano di Gytkjær a costringere Doveri ad andare al Var. Calcio di rigore per i salentini, trasformato da Colombo entrato all”86′ per sostituire Ceesay. Proprio Gytkjær si era fatto parare il penalty dieci minuti prima da Falcone per fallo di Baschirotto su Colpani. Con +5 Spezia e Verona (31 punti), il Lecce (36 punti) è salvo. Ma andiamo con ordine e raccontiamo le pagelle.

Le pagelle parlano di due eroi:

– Vladimiro Falcone, con il rigore parato al Monza, all’ 80′ minuto di gioco, si staglia come il migliore delle pagelle dei salentini;

Lorenzo Colombo che si prende la responsabilità di trasformare il penalty assegnato ai giallorossi, non essendoci i rigoristi Strefezza e Ceesay.

– Bella la prestazione di Banda che sembrava indemoniato.

Dopo l’harakiri dello Spezia che crolla in casa per 0-4 contro il Torino e del Verona che si fa raggiungere al 95′ dall’Empoli, il Lecce riesce a regalarsi una vittoria a Monza che vale la salvezza. Dall’alto del +5 sui liguri e sui veneti, i salentini sono certi di rimanere in serie A nella stagione 2023-2024.

La partita sonnecchiosa si è animata solo sul finire; prima, quando all’ 80′, un intervento scomposto di Federico Baschirotto su Colpani, ha procurato il rigore in favore del Monza che sarebbe costato al Lecce la sconfitta al Brianteo, adesso denominato U Power Stadium. Ci ha pensato Falcone, quasi sempre tra i migliori di ogni match del Lecce, a parare il penalty di Gytkjær e dare ai salentini una gioia immensa.

Poi lo stesso Gytkjær, con un fallo di mano, ha causato il rigore per il Lecce trasformato da bomber Colombo.

Le pagelle

Falcone: 8,5

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 6

Umtiti: 6,5

Gallo: 6,5

Askildsen: 6,5

dal 64′ Hjulmand: 6

Blin: 6,5

Oudin: 6

dal 74′ Maleh: s.v.

Strefezza: 6

dal 64′ Di Francesco: s.v.

Ceesay: 6

dall’ 86′ Colombo: 8,5

Banda: 7,5

dall’ 86′ Pezzella: s.v.