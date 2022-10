Governo, ecco la squadra di Giorgia Meloni. Nella lista dei Ministri c’è anche Fitto

Un mix di politici e di tecnici nell’elenco di ministri che Giorgia Meloni si appresta a consegnare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella non appena il Capo dello Stato, dopo aver convocato e ascoltato le delegazioni dei gruppi parlamentari, conferirà l’incarico alla leader di Fratelli d’Italia. I dicasteri nell’assegnazione rispecchiano il risultato delle urne che ha decretato la vittoria del centrodestra e, almeno sulle schede, ha consegnato il ruolo di premier alla prima donna nella storia della repubblica italiana. Se la parte da padrone la fa FDI, con i ruoli chiave, importante anche il riconoscimento per Lega, Forza Italia e i centristi di Noi con l’Italia. Anche un salentino, Raffaele Fitto, compare nella lista dei prescelti: per lui si tratta di un “ritorno”, dopo l’esperienza alla guida degli Affari regionali. Questa volta per lui il ruolo chiaro del Ministero che terrà i contatti con l’Unione Europea.

Economia

La casella del ministero dell’Economia va alla Lega. A guidare il Mef sarà Giancarlo Giorgetti

Esteri

Il numero della Farnesina sarà Antonio Tajani, in quota Forza Italia, che rivestirà anche il ruolo di vicepremier con Matteo Salvini a cui vengono date le infrastrutture.

Interno

Un tecnico per il Viminale: si tratta di Matteo Piantedosi ex capo di gabinetto di Salvini e ex Prefetto di Roma che dovrebbe superare la concorrenza di Giuseppe Pecoraro. Sfumata fin da subito l’ipotesi di Giulia Bongiorno.

Difesa

Adolfo Urso, uno dei colonnelli della Meloni, siederà nella poltrona più alta del dicastero della Difesa.

Giustizia

Il nome più accreditato è quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati che dovrebbe spuntarla sull’ex pm Carlo Nordio

Sviluppo economico

Altro ministero chiave è quello dello sviluppo economico che sarà affidato a Guido Crosetto. Da stabilire se spetterà a lui anche la delega all’Energia o se sarà “spacchettata” per consegnarla al tecnico Paolo Scaroni, ex presidente di Eni.

Lavoro

Il nome in pole è quello di Marina Calderone, presidente nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro.

Agricoltura

Due i nomi: quello di Gian Marco Centinaio e quello di Lupi.

Pubblica istruzione – Università e ricerca

Anna Maria Bernini e Fabio Rampelli sono in corsa per il Ministero della Pubblica Istruzione. Gloria Saccani Jotti per l’Università e ricerca scientifica

Salute

Per il ministero della Sanità in pole Guido Bertolaso. Se la scelta andrà su un tecnico c’è Guido Rasi, ex direttore Ema.

Politiche Ue

Raffaele Fitto dovrebbe occupare la casella del ministero delle Politiche Ue con delega al Pnrr.

Turismo

Il ministero potrebbe essere guidato da Daniela Santanchè

Beni Culturali

In pole per il ministero della Cultura c’è Giampaolo Rossi.

Affari regionali

Fdi vorrebbe affidare il ministero all’ex governatore Nello Musumeci.

Riforme

Roberto Calderoli dovrebbe andare al ministero delle Riforme

Politiche giovanili e pari opportunità

Per il dicastero c’è il nome di Chiara Colosimo, ex consigliere regionale.

Pubblica amministrazione

La casella dovrebbe andare a Forza Italia con Anna Maria Bernini. In alternativa ad Alessandro Cattaneo.

Transizione ecologica

Il ministero per la transizione ecologica dovrebbe andare all’azzurro Gilberto Pichetto Fratin mentre per l’ Innovazione tecnologica e transizione digitale in pole c’è Alessio Butti

Per Vittorio Sgarbi si pensa al Patrimonio.