Carlo Salvemini penultimo Sindaco d’Italia, stessa sorte in Regione per Emiliano. La classifica de “Il Sole 24 Ore”

Carlo Salvemini perde l’8,4 % dei consensi rispetto al giorno della sua elezione e si piazza al penultimo posto. Stessa sorte per il Governatore di Puglia Michele Emiliano, anch’egli a un passo dall’essere fanalino di coda.

È stata pubblica sull’edizione odierna de “Il Sole Ore”, la “Governance Poll 2023”, classifica di gradimento dei Sindaci dei capoluoghi e Presidenti di Regione d’Italia.

Come detto il primo cittadino del capoluogo si è classificato penultimo, 86mo, con uno 0,5 in più rispetto all’ultimo in graduatoria Mario Guarente. L’anno scorso il “numero uno” di “Palazzo Carafa” era 76mo.

Naturalmente, i comuni capoluogo sono di più, la graduatoria del giornale di Confindustria, non non ha preso in considerazione Foggia e Reggio Calabria, in quanto i primi cittadini eletti non sono in carica e le città nella quali si è rinnovato il Consiglio Comunale nel 2023.

Se in “Via Rubichi” a Lecce si piange, lo stesso si può dire in “Lungomare Nazario Sauro” a Bari, dove, il Presidente della Regione Puglia, si classifica anche lui penultimo. Per lui 16ma posizione, quando la 17ma e ultima è occupata da Cristiano Solinas Governatore della Sardegna.

In questo caso il sondaggio non ha tenuto conto della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, in quanto non è prevista l’elezione diretta e del Molise, nel quale si è votato nel 2023.

Migliori sindaci e Presidenti di Regione

Nella graduatoria dei migliori primi cittadini in testa c’è Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; seconda piazza per Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e al terzo c’è Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente di Anci.

Per quel che riguarda i Presidenti di Regione, il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è primo e scavalca Luca Zaia al secondo posto, mentre al terzo un altro leghista, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia.