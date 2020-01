Dimissioni irrevocabili, il Comune di Monteroni passa nelle mani del Commissario prefettizio

Nessun passo indietro. Le dimissioni del primo cittadino di Monteroni di Lecce, Angela Storino (presentate il 17 dicembre) sono diventate irrevocabili il 7 gennaio e questa mattina la poltrona più alta di Palazzo di Città è stata occupata dal Commissario nominato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta. Il dottor Guido Aprea avrà ora il compito di traghettare il Comune fino alle prossime elezioni amministrative quando i cittadini, chiamati alle urne, dovranno scegliere a chi riconsegnare le chiavi della città. E tra i candidati ritroveranno la Sindaca che ha già annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato.

In realtà, per Aprea, è un ritorno al Municipio di piazza Falconieri. Al viceprefetto vicario era già stata assegnata la provvisoria amministrazione del comune nel 2014, dopo le dimissioni dell’allora sindaco Lino Guido.

Oggi, accada per la Sindaca che aveva preso il suo posto. Dopo aver preso atto di “non avere le condizioni per Governare” e le dimissioni, la Sindaca aveva venti giorni di tempo, come previsto dalla legge, per ripensarci e per ritrovare i numeri necessari per arrivare alla scadenza naturale del mandato, ma non è stato così. In un post, su Facebook, aveva spiegato le sue ragioni: «Le defezioni all’interno della maggioranza, senza possibilità di recupero alcuno – si legge – hanno fatto sì, che a pochi mesi dalla scadenza naturale del mio mandato, io mi dimettessi. Questo per l’onestà intellettuale che ha guidato la mia amministrazione. Si, perché sicuramente la mia azione politica è stata coerente con il mio pensiero e diversa da chi mi ha preceduto».

«Non ho fatto ribaltoni né nella maniera più assoluta ho fatto “inciuci” con l’opposizione. È questa la diversità dal passato, come diverso è anche il fatto che la mia amministrazione abbia spento i fari in alcuni ambiti. Cosi non si può dire per chi ha amministrato in precedenza» aveva scritto confermando l’intenzione di portare avanti il suo progetto politico, ricandidandosi alle elezioni.

Il prefetto funzionario si è insediato questa mattina e ha cominciato la propria attività istituzionale.