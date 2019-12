Sanitaservice, il concorso indetto a pochi mesi dalle elezioni. La politica si mobilita per controllare

“Siamo a fine legislatura, alla vigilia di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente, e per magia iniziano a fioccare concorsi e avvisi pubblici per la selezione di personale, come nel caso di Sanitaservice Lecce pronta ad assumere 159 operatori a tempo indeterminato. Sappiamo che si tratta di assunzioni già previste, ma il tempismo e la rapidità con cui si vuole procedere richiedono la massima attenzione”. Con queste parole il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Cristian Casili, commenta la notizia del concorso da parte di Sanitaservice per il quale è prevista l’assunzione di 159 persone.

Il concorso

La selezione riguarderà, come detto in precedenza, 159 persone che verranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A, Posizione A, per lo svolgimento delle attività pulizia, ausiliariato, portineria, verde, traslochi.

Per partecipare bisognerà avere compiuto il diciottesimo anno di età; avere l’idoneità psico-fisica all’impiego; essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni; non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione; essere in possesso di diploma di scuola media inferiore.

Massima trasparenza e correttezza in ogni fase del concorso, è questo che chiede il rappresentante pentastellato in “Via Capruzzi”, annunciando, altresì, una seria azione di vigilanza da parte del movimento: “Dal canto nostro – conclude Casilli – vigileremo affinché tutte le procedure concorsuali siano perfette, a garanzia di tutti i partecipanti. Purtroppo il pericolo di clientelismo, promesse e false aspettative in questa fase è veramente molto alto, e visti gli scandali per voto di scambio e promesse elettorali di questi anni manterremo alta la guardia. Noi siamo anni luce distanti da questo modo di fare politica che per anni ha illuso tanti giovani che vivono il dramma della precarietà e mancanza di lavoro. A loro occorre garantire il rispetto delle singole professionalità e della meritocrazia. Chiediamo pertanto che vengano denunciate con forza eventuali anomalie che dovessero emergere da qui alla data delle selezioni”.