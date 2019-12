Salvemini saluta il 2019: “Cosa è stato fatto in sei mesi di governo. Festeggiamo con il panettone… non con i pasticciotti”

“Dopo sei mesi di attività amministrativa non si possono tirare le somme di un’attività amministrativa programmata su un quinquennio. Questo è un passaggio che ha un suo significato di rendicontazione di un semestre di lavoro e anche di saluto per l’inizio dell’anno che arriva”, con queste parole il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini ha commentato l’attività svolta dal suo Governo cittadino a sei mesi dall’inizio della sua nuova esperienza amministrativa.

Scelte coraggiose e mobilità

“Non parlerei di scelte coraggiose, proseguiamo sul solco della passata esperienza non c’è, quindi, cambiamento e continuiamo a muoverci con coerenza con quanto svolto precedentemente.

Per quel che riguarda la mobilità siamo pronti a varare un nuovo regolamento di accesso alle Ztl e a breve uscirà un nuovo bando per quel che concerne il servizio di mobilità e ci sarà un aggiornamento del Piano Traffico. Nel 2020 inizieranno i lavori del parcheggio Ex Enel per consegnare 700 nuovi posti auto alla città”.

Tessuto commerciale

“Non percepisco criticità, tensioni e conflitti con i commercianti se non un normale e fisiologico confronto. Se il Natale è lo stress test per fare un bilancio, mi sembra che tutto sia filato liscio. C’è stato un pieno coinvolgimento con il tessuto imprenditoriale leccese, abbiamo dato vita a uno sforzo comune per gli allestimenti delle luminarie insieme ai commercianti”

Piazza Libertini, Castello ed ex caserma Massa

“Piazza Libertini non sarà mai adibita ad area parcheggio, neanche nei periodi di traffico più intenso.

Per quel che riguarda il Castello Carlo V, stiamo lavorando all’acquisizione totale per valorizzarlo ancora di più, ma mi preme sottolineare come non sia uno spazio morto. All’interno si sono realizzate una serie di iniziative che stanno avendo un buon riscontro di pubblico.

Per l’ex Caserma Massa, invece, si sta procedendo con i lavori per mettere in sicurezza i reperti archeologici. A fine marzo, inizio aprile sarà presentato il progetto esecutivo e si inizierà a compiere l’opera”.

Rete della povertà

“Siamo al lavoro per rilanciare la ‘Rete della Povertà’ che procede a rilento. A ogni modo sono tantissime le attività che il Comune mette in atto per venire incontro a chi vive in condizioni di disagio, nonostante queste non siano pubblicizzate”.

Stadio

“Vorrei mostrarvi i messaggi whatsapp che quotidianamente ci inviamo io e il Presidente Sticchi Damiani e sono all’insegna della massima cordialità e collaborazione. Stiamo operando congiuntamente per garantire il rinnovo della concessione. La volontà è quella di garantire la manutenzione straordinaria senza oneri per l’Amministrazione, visto che quest’ultima non può sostenerla e stiamo definendo questo percorso in un clima di assoluta amicizia e cortesia”.

Centro Storico

“Per quel che riguarda il centro storico qui c’è una situazione differente rispetto a molte altre città. A Lecce, infatti, in questa zona non ci sono solo attività commerciali, ma anche tantissimi presidi di comunità. Si pensi che nel centro storico è ubicata la Provincia, la Scuola De Amicis, la Soprintendenza, la Guardia di Finanza e non ci troviamo nella condizione di disinnescare un conflitto tra Amministrazione e commercianti”.

Case popolari

“Abbiamo ultimato l’assegnazione degli alloggi in Via Pozzuolo, mancano solo due alloggi che provvederemo ad assegnare a breve. Stiamo effettuando, come ci è stato chiesto dalla Prefettura, la disamina delle pratiche e a oggi siamo al 70%, solo che, di questa percentuale, solo il 25% è in regola con i pagamenti delle imposte”.

Il ribaltamento della stazione

“I lavori procedono nei tempi preventivati. Stiamo ultimando il tunnel che collegherà il binario 1 al binario 8 e si avanza per compiere il parcheggio. Non ci sono elementi ostativi e siamo fiduciosi che tutto si possa terminare nei tempi previsti”.

Regionali: Delli Noci Sì, Delli Noci No

Una domanda, poi, nel corso dell’incontro con gli operatori della comunicazione è stata rivolta al vicesindaco, Alessandro Delli Noci e riguarda la sua potenziale candidatura alle prossime elezioni regionali. “Non ho ancora sciolto la riserva, quando lo farò lo comunicherò immediatamente. Per quel che riguarda le primarie del centrosinistra appoggerò Michele Emiliani e mi adopererò affinché qui a Lecce venga votato da più persone possibili”, ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici.

Panettone, non pasticciotti

Infine l’incontro termina con una battuta da parte del primo cittadino: “Abbiamo terminato, spero vi fermiate un po’ con noi per brindare al nuovo anno, oltre allo spumante vorremmo offrirvi un po’ di panettone e non i pasticciotti”. Il riferimento, naturalmente è a quell’8 gennaio 2019, quando, il centrodestra “celebrò” le dimissioni di Salvemini offrendo il dolce tipico leccese.