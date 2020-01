Al via la convenzione tra Comune e Asl per il controllo del traffico al “Fazzi” e alla “Cittadella della Salute”

“Una convenzione che abbiamo sottoscritto e che consente, nelle aree sia all’interno della ‘Cittadella della Salute’ di Piazza Bottazzi che del presidio ospedaliero Vito Fazzi, di esercitare controlli, su richiesta della Polizia Locale ed elevare sanzioni nei confronti dei trasgressori con lo scopo di migliorare la viabilità, garantire ordine, preservare la funzionalità di tutti i mezzi di soccorso in entrata e in uscita che spesso sono stati intralciati”, con queste parole il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, commenta la convenzione, sottoscritta tra Comune e ASL di Lecce, per il “controllo del traffico nelle aree di pertinenza del Presidio Ospedaliero ‘Vito Fazzi’ e presso il Poliambulatorio del Distretto socio-sanitario in Piazza Bottazzi”, che entrerà in vigore dal prossimo 20 gennaio.

Si è partiti nel novembre 2017

Tutto parte nel novembre del 2017, quando, la Asl ha chiesto al Comune la stipula di una apposita convenzione per regolamentare la viabilità interna ai plessi e permettere alla Polizia Locale di assicurarvi il rispetto del Codice della Strada. La convenzione – sottoscritta nel marzo del 2018 dal sindaco e dall’allora Direttore Generale Narracci – ha richiesto la collaborazione tra gli Enti per la progettazione della viabilità interna ai plessi ospedalieri e per la realizzazione, a carico della Asl, della segnaletica orizzontale e verticale. In queste aree l’accesso sarà riservato ai mezzi di soccorso dell’Ospedale e del 118, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia penitenziaria, alle persone con limitate capacità motorie e dializzati, ai dipendenti ASL, ai motocicli.

“Nel contempo – prosegue il primo cittadino – grazie a questo accordo abbiamo riorganizzato le aree di sosta in Piazza Muratore, fuori dal presidio e ribadito la possibilità di utilizzare gratuitamente il parcheggio di Via Miglietta nel fine settimana da sabato alle ore 14.00 fino alle 24.00 della domenica”.

Gli interventi del Comune

Il Comune ha provveduto al rifacimento della segnaletica nelle aree di sosta all’esterno del plesso ospedaliero Vito Fazzi. L’area più prossima all’ingresso è stata risistemata e munita di parcometri, le cui tariffe sono state determinate in 1,50 euro per l’intera giornata, o 0,60 centesimi all’ora, con frazione pagamento minimo di 30 minuti (30 centesimi). L’area di via Gino Rizzo, anch’essa munita di segnaletica verticale e orizzontale, non sarà sottoposta a tariffazione. In totale i posti auto per la sosta tariffata saranno 202 (Piazza Muratore) e quelli per la sosta libera 350 (Piazza Muratore e via Gino Rizzo). All’esterno del plesso sono stati previsti anche 10 stalli aggiuntivi per i portatori di handicap.

“Questo è l’esito di un rapporto di collaborazione virtuosa tra due istituzioni che definiscono questo primo passaggio, consapevoli sempre di dover garantire migliori servizi a un’utenza molto numerosa.

Per quel che riguarda il parcheggio a pagamento, ribadisco che non si tratta di un modo per fare cassa – conclude Salvemini – all’esterno del ‘Fazzi’ abbiamo garantito una tariffazione di massimo 1,50 euro per l’intera giornata, assicurato la presenza di stalli bianchi, quelli gratuiti e abbiamo previsto nel nuovo piano di esercizio sul trasporto pubblico locale anche un rafforzamento delle linee da e per gli ospedali, che possa garantire un’alternativa valida all’uso del mezzo privato”.

“L’Azienda Sanitaria Locale sta valutando l’acquisizione di nuovi terreni per creare nuovi posti auto – ha dichiarato, invece, Rodolfo Rollo, Direttore Generale della Asl di Lecce. La nostra idea è quella di aprire un secondo varco nelle vicinanze della Tangenziale in maniera tale da evitare che si transiti da Piazza Muratore. Scendendo dalla Tangenziale, c’è una rotatoria che ha una bozza di strada che termina sostanzialmente nella zona posteriore del ‘Vito Fazzi’. L’acquisizione di quelle aree e l’allargamento di quella zona da utilizzarsi come sosta, in particolare dei dipendenti dell’ospedale e di transito per i mezzi di servizio, sgonfierebbe ulteriormente la struttura per arrivare a una zona a traffico molto limitato, anche perché stiamo lavorando in parallelo a un’offerta di servizi di trasporto all’utenza cronica, come per esempio il progetto avviato da diversi anni di trasporto dei malati oncologici, in maniera tale da rafforzare quel principio che chi deve ricorrere alle nostre cure, preferiamo prenderlo da casa, fare il trattamento e riportarlo presso la sua abitazione, evitando, così, l’accompagnamento e, parallelamente, utilizzare le opportunità che i mezzi pubblici possono dare sia per quel che riguarda i dipendenti che l’utenza”.

Parcheggio gratuito in Via Miglietta nel fine settimana

La Convenzione tra Comune e Asl prevede, inoltre, anche il definitivo via libera all’utilizzo gratuito del parcheggio Asl di Via Miglietta come area di sosta pubblica non custodita. L’utilizzo sarà concesso prioritariamente dalle ore 15 del sabato o prefestivo, fino alle ore 24 della domenica o festivo.