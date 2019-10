Spazzatura non raccolta o ritirata male, degrado e incuria nelle vie di Lecce. La segnalazione di Spagnolo

«I leccesi si stanno chiedendo in questi giorni se i cittadini residenti in Via Malta, Via Sagrado, Via Bellinzona, Via Cantobelli e Via Giancane stiano subendo qualche particolare punizione dall’amministrazione comunale. Solo così, solo nel caso di un qualche castigo nei loro confronti stabilito a tavolino in quel di Palazzo Carafa, si spiegherebbe il grado di incuria, sciatteria e sporcizia in cui si stanno lasciando al loro triste destino quelle strade».

Una autentica provocazione quella di Mario Spagnolo, ex segretario cittadino della Lega, in rotta di collisione con il senatore Marti e con i nuovi dirigenti del partito di Salvini a livello locale, ma che evidentemente non ha perso il gusto dell’attività politica militante.

È un album fotografico dell’incuria e della sporcizia urbane quello che Spagnolo invia di buon ora alla nostra redazione per raccontare il degrado che si respira nelle vie adiacenti all’ex Vito Fazzi e all’ex ospedale Galateo.

I luoghi del degrado

La photogallery non lascia scampo. Stiamo parlando di Via Malta, Via Sagrado, Via Bellinzona, Via Giancane, Via Cantobelli.

Siamo solo a pochi passi da Via Romagna, quella strada su cui si affaccia una scuola materna ed elementare e che ieri era tappezzata dalle siringhe di chi fa uso di sostanze stupefacenti (dopo la segnalazione di leccenews24.it, immediato era stato l’intervento dell’assessore Angela Valli che aveva fatto riportare i luoghi in una situazione di decenza tranquillizzando le famiglie dei piccoli scolari).

Oggi si riaccendono i fari su strade sporche, in cui la raccolta dei rifiuti è fatta a singhiozzo, sembra quasi con sciatteria e trascuratezza viste le buste ed i bustoni lasciati sui marciapiedi delle strade nominate.

«Situazioni di vero e proprio degrado – incalza Spagnolo – che fanno capire la considerazione che si nutre nei confronti di quelle famiglie, in una zona difficile e complicata della città sulla quale già ricadono anche gli effetti di tanti altri problemi che evidentemente non si vogliono affrontare. Stiamo parlando, ovviamente, di una immigrazione mal gestita e incontrollata, i cui effetti nefasti al calar della sera si subiscono soprattutto nei quartieri meno controllati. Sono quattro giorni che la ditta incaricata del ritiro dei rifiuti dimentica sistematicamente buste e bustoni, sperando forse nell’autodistruzione della spazzatura o nell’intervento di qualche mago».

Sono mesi che la nostra redazione segnala casi al limite del degrado e bisogna dare atto a chi prova in tutti i modi a mettere pezze e rattoppi su situazioni che sembrano essere sfuggite ad ogni controllo. Molti cittadini si dicono quasi rassegnati ed è un peccato per una città come Lecce che si accetti di convivere con tale sciatteria.