L’esercito degli eletti, tutti i nomi dei consiglieri a Palazzo Carafa

E finalmente con un po’ di ritardo giunsero tutti i nomi. Ecco l’elenco dei magnifici 32 che siederanno a Palazzo Carafa dopo la vittoria di Salvemini.

Nelle prossime ore verrà eseguito il rito della proclamazione degli eletti che comunque non chiuderà la partita per gli ingressi a Palazzo di Città. Con la formazione della Giunta, infatti, molti dei consiglieri appena nominati, si dovranno dimettere per sedere sui banchi dell’Esecutivo di governo e a loro posto subentreranno i primi degli eletti che, in questi momenti, scalpitano e trepidano in attesa di poter dare il loro contributo. Ma questa è tutta un’altra partita…

L’elenco degli eletti

Carlo Maria Salvemini

Partito Democratico: Signore, Foresio, Rotundo e Citraro; Lecce Città Pubblica: Miglietta, Patti, Murri dello Diago e Mariano Mariano; Coscienza Civica: De Matteis, Gnoni e Mele; Noi per Lecce: Valli, Nuzzaci e Giannotta; Civica: Mola e Della Giorgia; Sveglia Lecce: De Matteis e Occhineri; Puglia Popolare: Pagliaro; Unione di Centro: Mignone

Saverio Congedo

Congedo Sindaco: Pasquino; Forza Italia: Battista; Fratelli d’Italia: Guido e Giordano Anguilla; Lega: Martini; Prima Lecce: Greco; Sentire Civico: Tramacere; Lecce Città del Mondo: Pala

Adriana Poli Bortone

Adriana Poli Bortone Sindaco: Scorrano

Consiglieri in quanto candidati sindaco: Congedo, Poli Bortone e Baglivo. Non ce l’ha fatta, invece, Mario Fiorella, candidato al ruolo di Primo Cittadino con Sinistra Comune.