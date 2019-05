Aveva ragione Donato: ‘Più siamo e meglio stiamo’. Salvemini e il centrosinistra si riprendono Lecce

Un trionfo quello di Carlo Salvemini che ritorna a Palazzo Carafa dopo essersi dimesso il 7 gennaio scorso. Chi pensava che la sua stella avesse smesso di brillare e che il sua appeal elettorale si fosse appannato deve ammettere di essersi sbagliato (E lo stesso discorso vale per Alessandro Delli Noci).

Salvemini non solo vince ma stravince, lo fa conquistando la poltrona più ambita di città al primo turno togliendo di mezzo l’ingombro di quel ballottaggio fastidioso in cui i giochetti della politica possono far accadere di tutto.

Salvemini torna a Palazzo Carafa con oltre il 51% dei consensi dei leccesi e che il suo pomeriggio sarebbe stato una cavalcata trionfale lo si era capito sin dalle prime schede scrutinate. In tutte le sezioni il centrosinistra sopravanzava quando non doppiava il centrodestra.

Grande sconfitto Erio Congedo, anche se vista la persona ad essere sconfitta è l’intera coalizione più che il candidato a sindaco che in tutti i modi ha provato a bonificare l’autentico percorso di guerra che gli avevano messo sotto i piedi sin dalle Primarie. Il centrodestra non ha imparato dalle precedenti sconfitte e più diabolico del perdere c’è soltanto il perseverare negli errori, quasi a non capire i messaggi degli elettori che, infatti, alle Europee hanno scelto i partiti di quell’area politica che hanno poi punito alle Comunali.

Irrilevante la performance di Adriana Poli Bortone: troppo deboli le liste a sostegno e la sua proverbiale leadership non è sbocciata. Il polo delle civiche di centrodestra si è fermato al 10%.

Solo Sinistra Comune (1,44%) riesce a fare peggio del M5S che non raggiunge nemmeno il 5%.

Le percentuali dei 5 candidati

Carlo Salvemini: 51,60% Saverio Congedo: 32,79 Adriana Poli Bortone: 9,52 Arturo Baglivo: 4,70 Mario Fiorella: 1,39

Le percentuali dei partiti del centrosinistra

Lecce Città Pubblica 11,06% Partito Democratico: 10,86% Noi Per Lecce: 7,68% Coscienza Civica Ideazione: 6,67% Civica.: 5,25% Sveglia Lecce: 4,43% Unione di Centro: 3,11% Puglia Popolare: 2,43%

Le percentuali dei partiti del centrodestra

Fratelli d’Italia: 7,17% Prima Lecce: 4,91% Forza Italia: 4,88% Lega Salvini Premier: 4,79% Sentire Civico: 4,06% Lecce Città del Mondo: 3,35% Congedo Sindaco: 3,63% Salento Europa: 1,08% Casapound: 0,63% L’Altra Italia: 0,36% Popolo della famiglia: 0,25% S.I.: 0,23% Democrazia Cristiana: 0,18%

Le percentuali dei partiti a sostegno di Adriana Poli Bortone

Adriana Poli Bortone Sindaco: 4,87% MPL: 0,94% Fiamma Tricolore: 0,76% Giovane Lecce: 0,45%

I consiglieri eletti

(dato in via di aggiornamento)