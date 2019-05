Nessun colpo di scena per Castri di Lecce. Il nuovo primo cittadino è il sindaco uscente Andrea De Pascali

Era solo una formalità, a patto di raggiungere il 50% dei voti alle urne. E si chiudono i giochi a Castri di Lecce, con un’affluenza del 79,56% alle ore 23 di ieri sera. Nessun competitor era in gara a tenere il fiato sospeso fino all’ultimo. Una sola lista, “Castri cresce”, con un candidato sindaco che si è riproposto per un altro mandato. Sarà Andrea De Pascali il primo cittadino del comune salentino per il quinquennio 2019-2024.

Un risultato quasi scontato, vista la direzione già presa lo scorso 27 aprile, scadenza fissata per la presentazione delle candidature. E già allora la piega che queste elezioni avrebbero preso sembrava essere una garanzia.

Ad essere riconfermato, però, non è solo il primo cittadino ma anche una buona parte dell’amministrazione uscente. Insieme ad Andrea De Pascali, tornano ad amministrare il comune di Castri di Lecce anche il vicesindaco uscente Enza Nuzzo, a cui si aggiungono i consiglieri di maggioranza uscenti Antonio Caricato, Diomede Stabile, Roberta Arigliani ed Erica Pellè.

“Castri Cresce”: ecco i nomi

Di seguito la rosa dei nomi dei consiglieri comunali: Roberta Arigliani, Antonio Caricato, Giulio Di Donfrancesco, Maria Rosaria Ingrosso, Danilo Montinaro, Enza Nuzzo, Erica Pellè, Carlo Pellè, Diomede Stabile, Riccardo Verri.