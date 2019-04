Ore d’ansia nella coalizione di Adriana Poli Bortone. La lista Io Sud verso l’esclusione

Scaduti sabato scorso alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle liste elettorali a sostegno del candidato Sindaco della Città di Lecce, adesso la palla passa alla Commissione Elettorale del Comune che in queste ore lavora alacremente per convalidare gli elenchi di tutti i potenziali consiglieri che dal 26 maggio, o da due settimane dopo in caso di ballottaggio – sempre che non ci si trovi nuovamente davanti a un caso di anatra zoppa –comporranno la nuova Assise.

Nelle ultime ore, però, sembra siano sorti problemi per quel che riguarda la coalizione che sostiene Adriana Poli Bortone.

La Lista di Io Sud creata alcuni anni fa dall’ex primo cittadino del capoluogo, sembra rischiare l’esclusione. Le firme raccolte, infatti, non sarebbero tutte autenticate, motivo questo che comporterebbe l’esclusione.

Al momento, non resta che aspettare il verbale della Commissione elettorale nel quale si conosceranno le liste validate, quelle escluse e i motivi che hanno portato alla decisione. Una volta stabilito tutti si provvederà al sorteggio dei simboli per la composizione delle schede elettorali.

Intanto proseguono le iniziative e i confronti tra i cinque candidati. Questo pomeriggio Adriana Poli Bortone, Arturo Baglivo, Saverio Congedo, Mario Fiorella e Carlo Salvemini si ritroveranno presso l’Open Space di Piazza S. Oronzo per confrontarsi su disabilità e barriere architettoniche nell’incontro organizzato da Apmar Onlus – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.