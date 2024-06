A Cursi le elezioni amministrative assegnano la fascia tricolore a William Marco Santoro. In un comune piccolo come quello del paese alle porte di Maglie, ogni voto conta, ma Santoro è riuscito ad ottenere la fiducia degli elettori che sabato 8 e domenica 9 giugno hanno deciso di recarsi alle urne. Lo sfidante, il sindaco uscente, Antonio Melcore, non è riuscito a conquistare ancora la fascia tricolore. Gli elettori hanno deciso per il cambiamento.