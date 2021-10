Antonio Ciriolo è il nuovo Sindaco di Poggiardo, per lui un autentico plebiscito

Contate a una a una tutte le schede a spuntarla è stato Antonio Ciriolo. Sarà lui il Sindaco di Poggiardo fino al 2026. Gli elettori hanno scelto chi dovrà sedere sulla poltrona più importante del palazzo di città per i prossimi cinque anni e la squadra dei consiglieri che affiancheranno il primo cittadino in questo percorso. Concluse lo spoglio è tempo di risultati, come per gli altri 21 comuni salentini chiamati alle urne in questa tornata elettorale. Poggiardo e il suo piccolo gioiello, Vaste hanno deciso di riporre la fiducia in lui.

Percentuale altissima quella ottenuta dal nuovo primo cittadino, il 67,69% dei voto sono andati alla sua persona.

Due sfidanti

Ai nastri di partenza, pronti ad affrontare la campagna elettorale a suon di programmi e proposte per la bella cittadina guidata per (quasi) due mandati da Giuseppe Colafati, si erano presentati in 2: Cecilia Toma, che incassa il supporto dell’ex vice Damiano Cosimo Longo e Antonio Ciriolo, benedetto dall’attuale assessore regionale all’istruzione Sebastiano Leo.

A sostegno di Cecilia Toma la lista Per Poggiardo e Vaste con Adriana Carluccio, Gianluca Carluccio, Alessia Corvaglia, Alessandro Dongiovanni, Cristiano Dongiovanni, Andrea Elia, Marta Greco, Damiano Cosimo Longo, Aurora Pandarese, Angela Piccioli, Sedonia Martina Tarantino.

Schierata con Antonio Ciriolo la civica Una nuova visione per Poggiardo e Vaste, i candidati Giuseppe Carluccio, Fabio Circhetta, Alessandro De Santis, Raffaele Dongiovanni, Vito Merico, Antonella Pappadà, Paolo Puce, Marco Rizzo, Alessia Resta, Antonio Ruggeri, Maria Antonietta Ruggeri (detta Maria), Pasqualina Tarantino (detta Lina).