‘Non stiamo con nessuno dei due’, a Calimera il M5S smentisce accordi con i candidati a sindaco

«Non abbiamo nulla da spartire né con gli amministratori uscenti né con coloro che li sfidano in questa competizione. Non crediamo nei calderoni travestiti da liste civiche che, come nel caso di Calimera, sono costituiti da appartenenti alla vecchia politica. Nella nostra città non vi è nessuna lista certificata con il simbolo del MoVimento 5 Stelle, né ci risulta alcun comunicato ufficiale da parte degli eletti M5S in altri livelli che faccia riferimento ad un qualsivoglia endorsement ad una delle due compagini che si presentano per amministrare il nostro paese».

Sgombra il campo da ogni valutazione diversa Matteo Tommasi, portavoce degli attivisti pentastellati del MeetUp di Calimera.

Le voci insistenti sull’accordo tra il Movimento Cinque Stelle ed una delle due liste che concorrono a supporto dei candidati a sindaco (l’uscente Francesca De Vito e il competitor Gianluca Tommasi) avevano creato più di qualche malumore tra i militanti e correvano il rischio di generare confusione.

Ecco perché i pentastellati hanno deciso di chiarire subito la loro posizione per evitare che i bisbigli potessi trasformarsi in una valanga di voci.

«Non abbiamo consiglieri comunali che ci rappresentino – prosegue il gruppo politico Attivisti M5S Calimera – e le nostre battaglie le abbiamo combattute fuori dal Municipio, sempre insieme al supporto dei nostri Portavoce in Regione e in Parlamento. La nostra assenza nella competizione elettorale in nessun modo sarà una rinuncia ai valori e ai principi che ci contraddistinguono: continuiamo a rimanere dove siamo stati in questi anni, senza mollare di un millimetro. Pertanto, le voci insistenti di un qualsiasi accordo tra noi e una delle due liste in corsa per le elezioni comunali sono totalmente infondate e le smentiamo categoricamente. I cittadini di Calimera non si lascino influenzare da false voci di corridoio».

Ricordiamo che per le elezioni comunali della città grika del 20 e 21 settembre si stanno confrontando due liste: Buongiorno Calimera che sostiene il primo cittadino uscente Francesca De Vito e che mette radici nel centrosinistra e Calimera Adesso che supporta il suo sfidante Gianluca Tommasi ed è ancorata saldamente nel recinto del centrodestra.