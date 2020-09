A Corigliano d’Otranto sarà corsa a tre: Manti tenta il bis, Condò e Rota gli sfidanti

Torna al voto il comune di Corigliano d’Otranto, tra conferme e sorprese. Tenterà il bis l’uscente Dina Manti, dopo il mandato quinquennale seguito alla vittoria della scorsa tornata elettorale, conseguita con un buon 58,7% dei consensi ai danni di Antonio Fernando Costantini.

Alle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre, l’attuale primo cittadino correrà con al seguito gran parte della giunta uscente: capolista di Corigliano città di tutti – questo il nome della civica a sostegno della Manti – sarà, infatti, la vicesindaca Emanuela Costantini, affiancata dagli assessori Rocco Dongiovanni e Maurizio Ferruccio Luchena.

Per l’occasione elettorale il centrosinistra si presenta spaccato, con la maggioranza del Pd schierata a favore della sindaca uscente e una fetta del partito a sostegno dello sfidante Tommaso Condò. Nella lista a sostegno di Condò, Corigliano città Nuova – di cui fanno parte 11 consiglieri anziché i canonici dodici – figura il politico di lungo corso Lorenzo Ria, già parlamentare, presidente della Provincia, sindaco di Taviano nonché compagno di Ada Fiore, oggi in corsa per la Regione Puglia al fianco di Ivan Scalfarotto.

A contendere la poltrona più alta di palazzo di città anche Cristina Rota, con la civica Tradizione e Futuro. La più giovane dei contendenti ha ricevuto negli scorsi giorni il sostegno di Paolo Pagliaro – anch’egli candidato alle Regionali nella lista La Puglia domani di Fitto – che ha manifestato il proprio endorsement alla Rota presentandosi al taglio del nastro del comitato elettorale.

Le liste

Dina Manti – Lista Corigliano città di tutti: Costantini Emanuela, Costantini Lucia, Donno Licia, Donno Francesca, Dongiovanni Rocco, Dimitri Gabriella, Giannachi Nicola, Luchena Mauriizo Ferruccio, Meleti Massimo, Miceli Paolo, Pulimeno Stefano Otello, Pulimeno Maria Stefania

Tommaso Condò – Lista Corigliano città nuova: Colazzo Francesca, Donno Valeria, Fonseca Alessio, Mangia Matteo, Mazzaro Marcello, Paulì Claudia, Puce Antonio Ria Lorenzo, Rizzo Angela, Surdo Assunta, Toma Luca

Cristina Rota – Lista Tradizione e Futuro: Calignano Fabrizio, Campa Francesca, Campa Lorenzo, Cofano Ivan, Del Piano Luigi, Fuso Antonio Rosario, Imboldi Salvatore, Manole Lorena Cristina, Milo Anais, Monaco Marco, Spagnolo Aurora, Stefano Luigi.