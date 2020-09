A Martano Cesare Conte scalda i motori…e i cuori: “C’è voglia di cambiamento”

A Martano continuano gli incontri con la cittadinanza del candidato sindaco Cesare Conte e dei candidati consiglieri di “Martano Riparte ConTe”.

Domani, domenica 6 settembre, l’appuntamento sarà nuovamente in Piazza Caduti dalle 21.20 alle 22.10.

Una campagna elettorale che il candidato Conte ha da subito improntato su un confronto diretto e mai strumentale. Propositivi e costruttivi, questo è fil rouge del progetto della Lista n.2 “Martano Riparte ConTe”. Una squadra, lo ha precisato lo stesso Conte in una nota, che non nasce “contro” qualcuno ma unicamente “a favore”: a favore del paese, a favore dello sviluppo, a favore dei cittadini.

Il candidato sindaco Cesare Conte, a proposito delle tappe itineranti della campagna elettorale con gli appuntamenti nei rioni che hanno consentito e consentiranno anche nei prossimi giorni di incontrare la cittadinanza, ha aggiunto: “Negli intensi e numerosi incontri con i miei concittadini colgo una palese volontà di cambiamento. La gente condivide le nostre critiche alla amministrazione uscente e spera in un rilancio della città e nel recupero del suo ruolo di guida del territorio della Grecia Salentina cui da tempo ha abdicato. I candidati della mia lista sono determinati e motivati nella divulgazione della proposta di governo. Sono certo che la condivisione raccolta in questa fase si tradurrà in pieno consenso nelle urne.”

Confronto elettorale rionale il 7 e 8 settembre

I prossimi appuntamenti con la cittadinanza sono previsti per lunedì 7 e martedì 8 settembre.

Il 7 settembre il confronto elettorale si svolgerà in via Martiri della Resistenza alle ore 21.00 mentre martedì 8 l’incontro si terrà presso Largo Pozzelle.

Negli incontri che si sono tenuti i giorni scorsi presso il Rione Casermette e presso piazzetta Gramsci hanno partecipato al confronto con i cittadini tutti i candidati consiglieri. Numeroso e partecipato, ogni incontro ha consentito di evidenziare i progetti futuri di candidati e squadra.

Domani, 6 settembre, il confronto tornerà, invece, nella centralissima piazza Caduti.

