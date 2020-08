Martano riparte con Conte. Presentati i candidati della lista del competitor di Tarantino

Presentata ieri alla cittadinanza la lista del candidato sindaco Cesare Conte. L’incontro ha visto una partecipazione numerosa di sostenitori e cittadini interessati e attenti.

“Non voglio e non vogliamo una campagna elettorale dai toni accesi – ha esordito il candidato Cesare Conte – ma un confronto leale con i nostri competitor. La nostra sarà una critica costruttiva e propositiva che resterà ben distante dagli attacchi personali e dalle falsità che ci hanno visti bersaglio all’esordio della nostra discesa in campo”.

“Una vera squadra più che una compagine. Una squadra che nulla ha a che fare con “l’accozzaglia” come siamo stati definiti. Una squadra che nasce dalle opposizioni che in questi anni hanno partecipato attivamente alla vita amministrativa di Martano e che, lasciando da parte ogni estrazione ideologica, hanno scelto di mettersi insieme per far ripartire la città di Martano. Le illazioni avanzate dalla lista guidata dal sindaco uscente non hanno, dunque, nessun fondamento. La Lista n. 2 “Martano Riparte – ConTe” è una lista civica che condivide l’obiettivo di far ripartire la propria città.”

Il candidato Cesare Conte proseguendo ha puntualizzato: “faremo ripartire Martano attraverso il cambiamento radicale del modo di fare amministrazione, dando maggiore attenzione alla programmazione ed allo sviluppo e non solo alla ordinaria amministrazione. La nostra è una lista civica che si propone come motore propulsore di un nuovo corso. Non possono più restare inascoltati i bisogni veri di una comunità che fino ad ora si è dovuta accontentare di briciole. Martano deve ripartire perché la sua centralità rispetto al territorio ambisce ad un ruolo di maggior rilievo. Tutto ciò parla di sviluppo e di crescita. E non di parole o di promesse.

Martano ha bisogno di concretezza e la mia squadra non può non segnalare lo stallo di alcuni nodi cruciali per la crescita della Città di Martano. Il Polo Socio-Sanitario, la RSSA, la struttura ‘Dopo Di Noi’, il Polo Scolastico, il PUG, l’area PIP, l’Agricoltura sono punti focali per una comunità come quella martanese; punti oggi completamente trascurati dall’attuale Amministrazione che in 5 anni non è riuscita a far decollare questa città. Ho parlato di alcuni punti importanti e non voglio assolutamente tralasciare gli impianti sportivi, ad oggi completamente dimenticati. Ma non solo. La crescita di una comunità si misura anche e soprattutto dai servizi alle fasce più deboli, anch’essi, oggi, a Martano, totalmente trascurati.”

“La mia squadra e il mio personale impegno – ha concluso il candidato Cesare Conte – saranno per una vera ripartenza di Martano. Occorre avere vision e programmazione efficaci nell’attività amministrativa; visione e programmazione devono sussistere nell’ordinaria amministrazione ma saranno determinanti nel supportare progetti a medio e lungo termine di sviluppo e di crescita per la nostra città. Martano merita di più. È finito il tempo di pacche sulle spalle: occorre creare da subito i presupposti per attivare circoli virtuosi che producano progresso e benessere per l’intera comunità e per tutte le categorie produttive. Noi non dimentichiamo le nostre origini ma guardiamo avanti, concretamente. Oggi più che mai possiamo e dobbiamo e possiamo tornare ad essere leader sul nostro territorio.”

Dopo 30 anni, il ritorno sulla scena dell’avvocato Cesare Conte ha confermato la sua verve e la sua passione per la politica. Il candidato Conte ha presentato la sua squadra fatta di giovani volti e di nomi di comprovata esperienza.

E anche se la voce tradiva l’emozione di un momento importante per sé e per la sua comunità, ferma è parsa la volontà di portare avanti una campagna elettorale propositiva, corretta e leale.

La Lista n. 2 ‘Martano Riparte – ConTe’ vede oltre al candidato sindaco Cesare Conte anche i nomi di Salvatore Caracuta, Francesco Perrotta, Antonio Chiriatti, Mariangela Vitto, Maria Assunta Saracino, Cristian Farì, Fulvio Farì, Adriano Stella, Fausto Chironi, Angelica Monti, Nicoletta Pascali, Sicuro Alfredo.