Trio, Cirio, Donno. Per la poltrona di sindaco a Surbo è corsa a tre

Dopo due anni di commissariamento, il 20 e 21 settembre Surbo torna a votare per scegliere il nuovo primo cittadino e i consiglieri che comporranno l’Assise Consiliare a Palazzo di Città. Tre le liste che si contenderanno il voto dei cittadini: Surbo Cambiamo Stagione per Oronzo detto Ronny Trio Sindaco, Surbo Dinamica per Antonio Cirio Sindaco e Un’Altra Surbo per Nicola Donno Sindaco.

Era il 18 maggio 2018 quando il Comune di Surbo fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Lo decise, in tempi che furono considerati record, il Consiglio dei Ministri che condivise in toto le indicazioni dell’allora Prefetto di Lecce, Claudio Palomba. Si doveva andare al voto un mese dopo, poichè l’appuntamento elettorale con le urne era stato fissato per il 10 giugno di quell’anno, ma le decisioni prese a Roma fecero saltare tutto.

Dopo due anni e mezzo, i cittadini di Surbo potranno dire la loro. Cercano il sostegno della maggioranza della città, come detto, tre candidati alla poltrona più alta del Municipio.

‘Il programma elettorale – afferma Ronny Trio, docente universitario presso l’Ateneo salentino, sostenuto dalla Lista Surbo Cambiamo Stagione – è da molti considerato una sorta di libro dei sogni scritto al solo scopo di adempiere ad un obbligo di legge. Per noi, invece, è un vero e proprio piano d’azione che orienterà l’attività amministrativa dei prossimi 5 anni se riceveremo il mandato degli elettori di Surbo e Giorgilorio.

Nel nostro programma ci sono le idee, la visione ed anche un po’ di sana follia che anima i candidati consiglieri che condividono con me un sogno realizzabile, quello di costruire una Surbo rinnovata e pronta a tornare a sorridere’.

‘Ho raccolto le migliori competenze e professionalità che la nostra Surbo offre nella Lista Surbo Dinamica – sostiene invece Antonio Cirio, politico di lungo corso ed ex sindaco della città a nord di Lecce-. Ho immaginato una classe politica sempre più creativa, inclusiva ed aperta alle sfide sociali e culturali future. Così, ampio spazio è stato riservato ai giovani, comunque affiancati da persone che per anni hanno operato con competenza e preparazione per il bene del territorio. Da questa sinergia è nato il nostro programma politico-amministrativo che raccoglie progetti concretamente realizzabili nei prossimi 5 anni di mandato, puntando l’attenzione su chi ad oggi ha vissuto in uno stato di svantaggio o emarginazione’.

‘Ci avevano proposto e promesso posti “in paradiso” – dice sulla sua pagina facebook Nicola Donno, consigliere di opposizione nell’ultima esperienza amministrativa della città e supportato dalla Lista Un’Altra Surbo – ma noi siamo rimasti qui, dove siamo stati in tutti questi anni, all’ inferno. Insieme alle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, ai ragazzi che hanno perso la voglia di sognare, agli anziani che si sentono soli ed abbandonati, sempre per strada a prendere quelle buche che vanno sistemate come l’ anima della nostra Surbo. Abbiamo creato una squadra equilibrata formata per il 50% da uomini e il 50 % da donne, abbiamo probabilmente il candidato più giovane e quello più esperto, una squadra di professionisti e professionalità ma, soprattutto, un gruppo che è stato, é e sarà sempre libero e coerente!!!’.

Lista Surbo Cambiamo Stagione per Oronzo detto Ronny Trio Sindaco



Antonio AntonazziPierluigi Bianco, Adelmo Carlà, Giovanni Carlino, Lory Elia, Martina Gentile, Micaela Giannone, Giovanna Malatesta, Marco Martella, Angela Neri, Giuseppe Paladini, Maria Antonietta Pareo, Gabriele Passione, Mauro Riezzo, Vittorio Solero, Salvatore Vincenti

Lista Surbo Dinamica per Antonio Cirio Sindaco



Eupremio Bianco, Domenico Bolognese, Danilo Calò, Anna Maria Corrado, Giuseppe Elia, Corinne Guarascio, Domenico Impalea, Stefania Marini, Raffaele Martina, Roberto Micalella, Marianna Miceli, Lucrezia Netti, Salvatore Prato, Paola Puce, Massimiliano Spinetta, Cristian Vergallo.

Lista Un’altra Surbo con Nicola Donno Sindaco

Matteo Calamo, Giovanni Caretto, Mariusy Castelluzzo, Filippo Centonze, Francesco D’Angela, Maria Luce Elia, Giorgio Greco, Daniela Guarini, Jons Longo, Elisabetta Marra, Ivan Perlangeli, Emidia Rollo, Tiziana Romano, Valentina Sciolti, Oronzo Vergine, Melania Vicentelli.