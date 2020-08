Veglie, in Comune è sfida a 5. L’uscente Paladini se la vedrà con Ascanio, Carlà, Fai e Spagnolo

Il 20 e 21 settembre i cittadini di Veglie saranno chiamati alle urne non solo per scegliere il nuovo governatore di Puglia e per esprimersi sul referendum costituzionale relativo all’eventuale taglio dei parlamentari di Camera e Senato. Toccherà a loro, infatti, votare per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del Primo Cittadino, dopo che l’esperienza di Claudio Paladini si è conclusa in maniera abbastanza insolita durante il post lockdown, quando, in data 3 giugno, l’Assise, nel corso di una seduta straordinaria, votò a maggioranza la mozione di sfiducia contro il sindaco.

Cinque i candidati allo scranno più alto di Palazzo di Città: l’uscente Claudio Paladini sostenuto dalla lista Veglie Unita con Paladini e 4 competitor: il giovane studente universitario Daniele Ascanio supportato dalla lista Rete Indipendente, il dirigente medico cardiologo presso l’Ospedale di Nardò Giovanni Carlà con la lista Rilanciamo Veglie – Progetto Comune, l’odontoiatra Gigi Spagnolo con la lista Insieme si può e l’ex sindaco e consigliere provinciale Fernando Fai con la lista Scegliamo Veglie.

Una scelta variegata e complessa dal punto di vista politico che non nasconde la trasversalità di molte candidature in quello che si potrebbe definire lo scacchiere politico nazionale. Ma così, del resto, è in molti Comuni dove il dato locale ed anche personale gioca un ruolo determinante se non decisivo.

Claudio Paladini

‘Noi ci siamo – dice Claudio Paladini presentando la sua lista ‘Veglie Unita con Paladini’ -. Stavolta una squadra vera, unita che ce la metterà tutta per vincere e riprendere le redini del nostro paese, che ora più che mai ha bisogno di ripartire con un volto nuovo, fatto di ragazzi ed esperti dalle mille risorse, con tanta voglia di cambiare “registro”!’.

Gigi Spagnolo

‘Veglie ha bisogno di un deciso cambio di “stile”- scrive il candidato a sindaco Gigi Spagnolo, ex consigliere di maggioranza, in riferimento al suo progetto politico di città sposato dalla Lista Insieme si può -. Il nostro è un gruppo costituito da donne e uomini di identità diverse, d’impegno onesto nel lavoro, nella professione e nella vita di tutti i giorni. Nel rispetto delle diversità di ognuno, abbiamo costruito una linea di pensiero comune, dove il contatto e la partecipazione dei cittadini alla vita politica diventa cardine. L’idea di fondo consiste nel partire dalle persone e dall’ascolto delle esigenze del territorio, identificando criticità e punti di forza; gli obiettivi che ci poniamo sono quelli del rafforzamento delle potenzialità di Veglie, della valorizzazione delle risorse umane e del territorio, dell’ammodernamento nel rispetto della vocazione del paese, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, del recupero delle tradizioni’.

Fernando Fai

‘Negli ultimi anni – dice il candidato a sindaco Fernando Fai, già primo cittadino dal 2005 al 2010, sostenuto dalla Lista Scegliamo Veglie – , la nostra città, ha sofferto un evidente decadimento a causa di azioni amministrative che non sono state in grado di valorizzarne le potenzialità latenti, proprio da questa presa di coscienza nasce la voglia di programmare un cambio di rotta. Il nostro programma ha come nucleo primordiale la volontà di volersi proiettare in un’azione amministrativa che non volga il suo sguardo solo ai prossimi cinque anni, ma che intraprenda una attività lungimirante e che punti a migliore lo status economico-sociale e culturale del paese, in un crescendo di opportunità’.

Giovanni Carlà

‘Recupero del centro storico e viabilità. La condizione indispensabile perché i centri storici vengano recuperati, conservati e valorizzati è quella di favorire l’uso e la fruizione più ampia degli spazi – scrive nel suo programma Giovanni Carlà sostenuto dalla lista Rilanciamo Veglie – Progetto Comune – . Senza la presenza costante di persone che in quei luoghi risiedano, in assenza di attività socio-economiche, questi patrimoni non potranno essere trasferiti nel tempo. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico costituiscono un capitale, oltre che spirituale e culturale, anche economico e sociale di valore insostituibile, che deve essere accuratamente custodito e necessariamente consegnato alle generazioni future. Per la riqualificazione del centro storico si prevedono diversi interventi, tra cui: piani di risanamento e di recupero edilizio, interventi diffusi ed organici per la messa in sicurezza degli edifici, recupero degli edifici dismessi ed abbandonati con prevalente uso sociale, presenza di parcheggi all’esterno del centro storico, una progressiva pedonalizzazione dell’area storica’.

Daniele Ascanio

Il centro storico di Veglie è in fase di spopolamento – fa notare nell’introduzione al suo progetto di città Daniele Ascanio supportato dalla Lista Rete Indipendente -. La piazza ha perso la sua centralità, e poche sono le famiglie che abitano quest’area, che dovrebbe essere il cuore del paese, invece è tenuta in vita a fatica solo da pochi commercianti.

Negli ultimi anni sono sorti Bed and Breakfast e case vacanza, piccole attività familiari molto apprezzate dai turisti alla ricerca delle bellezze salentine, ma la situazione in cui versa il centro storico non rende giustizia agli sforzi di baristi, ristoratori ed operatori turistici. Chi arriva a Veglie trova un centro pressoché deserto nelle serate estive come in quelle invernali, e ripiega verso altre mete. Questo non fa bene né all’immagine nè alla vita sociale ed economica del nostro Comune.

E’ necessario che le future amministrazioni prendano atto della pericolosa situazione e facciano quanto è in loro potere per invertire la rotta, in modo che il centro storico torni ad essere, come in passato, il cuore vitale di Veglie’.

Lista Rete Indipendente per Daniele Ascanio Sindaco

Tecla Chirivì, Sara Giusy Conte, Giovanni Corigliano, Giovanni D’elia, Giovanni De Paoli, Francesco Gravili, Alessandra Lucia Greco, Simone Greco, Pierluigi Iurlano, Claudia Letizia, Manuela Mandorino, Anna Marzo, Mounir Samsam.

Lista Rilanciamo Veglie – Progetto Comune per Giovanni Carlà Sindaco

Silvia Albano, Valerio Armonico, Teodora Chirizzi, Eleonora Coluccia, Daniela D’Amato, Franco de Gabriele, Tonio De Pascalis, Silvana De Prezzo, Ottavio Fiore, Giuseppe Landolfo, Eleonora Mangia, Lorenzo Mattia, Alessia Savina, Francesco Savina, Gianni Rollo, Salvatore Vetrano.

Lista Scegliamo Veglie per Fernando Fai Sindaco

Mario Albano, Maurizio Bonanno, Cristina Calcagnile, Giuseppe Calcagnile, Maria Catalano, Federica Chimienti, Giorgio Cipollone, Daniele D’Amato, Francesco D’Elia, Maria Rosaria De Bartolomeo, Maria Stella Gatto, Maria Benedetta Lillo, Fabrizio Mancarella, Raffaele Ruberti, Lucio Savina, Maurizio Spagnolo.

Lista Insieme si può per Gigi Spagnolo Sindaco

Alessandro Aprile, Invidia Angelica Bardoscia, Angelo Cipolla, Lorenzo D’Amato, Daniela Della Bona, Salvatore Fai, Simone Gennachi, Federica Guido, Giusi Nicolaci, Marco Palma, Adriano Patera, Daniela Patera, Salvatore Rizzello, Fabrizio Stefanizzi, Cosimo Vetrano, Martina Zuccaro.

Lista Veglie Unita con Paladini per Claudio Paladini Sindaco

Luca Cacciatore, Stefania Capoccia, Mirco Culazzo, Giuseppe Luperto, Antonio Mangia, Luisa Margherito, Luigi Massa, Marco Miccoli, Francesco Milanese, Laura Mogavero, Michele Muia, Fiorenzo Patera, Katia Prato, Carla Ruberti, Oronzo Sabato, Giada Santolla.