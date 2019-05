“Siamo il partito dell’equilibrio e della stabilità”, alle Europee per FI scende in campo Filomena D’Antini Solero

Sono le elezioni europee più attese dell’ultimo ventennio quelle che il 26 maggio chiameranno milioni di Italiani a scegliere i loro rappresentanti in seno al Parlamento Europeo. Più attese perché segnano una battaglia senza esclusione di colpi tra Sovranisti e Populisti da un lato ed Europeisti convinti dall’altro con i primi ad avere gioco facile visti i risultati non proprio brillanti della politica continentale.

Oltre 70 i rappresentanti del popolo italiano che saranno mandati a Bruxelles per portare le istanze dell’Italia in sede comunitaria provando ad armonizzare le scelte istituzionali con i bisogni della gente che vive nella penisola. A candidarsi nelle liste di Forza Italia nel collegio sud che va dall’Abruzzo alla Calabria, passando per la Campania, il Molise e la Puglia la salentina Filomena D’Antini Solero.

“Sono nata e cresciuta a Foggia, ma Lecce e il Salento mi hanno adottata. A Surbo ho compiuto i primi passi in politica fino a diventare assessore provinciale a Palazzo dei Celestini, ma le soddisfazioni più grandi e più belle le ho maturate da Consigliera per la Pari Opportunità”.

Filomena D’Antini è convinta che alla fine prevarrà negli elettori un grande senso di responsabilità che porterà a non premiare le istanze populiste e sovraniste scegliendo, invece, i valori e la tradizione di chi ha fondato l’Europa e crede che le sue pagine più belle debbano essere ancora scritte.

“Senza entrare in polemica con gli amici sovranisti che sono nostri alleati in tante amministrazioni locali e che se faranno prevalere le loro inclinazioni più illuminate certamente entreranno a far parte del Ppe, voglio sommessamente ricordare che Forza Italia con Silvio Berlusconi e Antonio Tajani è la seconda forza del centrodestra in Italia e la prima forza politica della coalizione in Puglia. Siamo il partito dell’equilibrio e della stabilità, valori politici insostituibili, da soli in grado di far crescere e sviluppare i territori. Siamo un partito dalla schiena dritta e dalla responsabilità acclarata. Con noi l’Italia avrà l’occasione di contare di più”.