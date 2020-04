Coronavirus, Emiliano “chiede” le Regionali: il voto prima della seconda ondata dell’epidemia

Era certamente impensabile continuare a parlare di elezioni in Puglia, dopo che il Paese prima e la Regione dopo sono stati travolti dall’emergenza sanitaria. Eppure, tra dicembre e gennaio, a cavallo tra la fine del 2019 e all’inizio del finora disastroso 2020, i motori si stavano scaldando in vista delle elezioni di primavera per la riconferma di Emiliano o per un cambio di passo.

Ormai alle porte del fatidico 4 maggio che dovrebbe, salvo sorprese, segnare una svolta nella gestione di almeno alcune aree dello Stivale, si riprende il filo delle questioni messe da parte per fare spazio al contrasto della pandemia del Covid-19. In queste ore e in questi giorni, “Lopalco sta scrivendo il piano epidemiologico” per far fronte all’estate e per permettere ai turisti di prenotare le vacanze in Puglia in tutta sicurezza. Ma nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dal Presidente Michele Emiliano, è emerso il nodo delle elezioni.

Sembra un timore ormai condiviso che in autunno ci potrebbe essere una seconda ondata dell’epidemia con un ritorno di restrizioni più rigide rispetto a quelle che si prospettano per l’estate. Si dovranno prendere nuove decisioni per contenere l’attacco futuro del Covid-19, decisioni che richiedono, inevitabilmente, legittimazione da parte dei cittadini.

È in questa direzione che guarda Michele Emiliano ed altri governatori che alla fine del loro mandato si sono trovati a gestire un’emergenza di dimensioni epocali. E i prossimi mesi saranno altrettanto cruciali per uscire dalla crisi sanitaria e far fronte a quella economica. Quando le prossime elezioni, dunque? “Vista la seconda ondata della pandemia, forse meglio prima”, ha risposto Michele Emiliano al Fatto Quotidiano. “Il mandato popolare serve a legittimare le scelte di chi come me è in scadenza”.