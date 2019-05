Autovelox sulla ss 16 all’altezza di Melpignano, Blasi: ‘scelta subdola che non condivido, il sindaco li rimuova’ 

Perché considerato dominus dell’amministrazione a Melpignano, personaggio politico di razza senza il cui ok nulla si muove da quelle parti, Sergio Blasi, attuale consigliere regionale del Pd in Via Capruzzi, giunto a pochi centimetri da un assessorato nella Giunta Emiliano che gli sarebbe spettato per preferenze ottenute sul campo, è al centro di tante polemiche e di tante…maledizioni da parte degli automobilisti che transitano sulla Statale 16 nel tratto di competenza del Comune di Melpignano.

Pochi mesi fa sono stati installati due autovelox, in entrambi i sensi di marcia, che fanno strage di salentini alla guida della propria vettura. Multe a go go…Il fatto che tutto ciò che accade politicamente a Melpignano venga attribuito a Blasi e vista la sua amicizia di vecchia data con il sindaco Stomeo ha fatto sì che gli attacchi per quello strumento che gli automobilisti considerano vessatorio perché posizionato in un tratto stradale non pericoloso, dove è molto facile superare i 90 chilometri orari fossero rivolti soprattutto al consigliere regionale.

Ma oggi, con un comunicato stampa, Blasi non solo si dissocia dalla scelta di piazzare lì quell’apparecchiatura, ma dà ragione agli automobilisti e chiede che il Sindaco la rimuova immediatamente.

‘Ho sempre ritenuto poco serio, da amministratore, speculare sulle migliaia di salentini (e di turisti) che ogni giorno percorrono quel tratto di strada (magari più volte al giorno, magari per andare e tornare da lavoro), solo per dare respiro alle casse comunali. Lo ritenevo poco serio allora, lo ritengo poco serio oggi. Non si possono rubare in questo modo i soldi alle persone. Farebbe bene il sindaco di Melpignano a rivedere la sua decisione e a rimuovere i due autovelox’.

All’ennesimo messaggio ricevuto sul telefonino anche stamattina Blasi è sbottato e ha chiesto l’immediato intervento dell’amministrazione comunale.

‘Ho ricevuto decine e decine di segnalazioni – le ultime proprio questa mattina – da parte di tanti salentini che attribuiscono a me la decisione di installare. Ma anche di tanti automobilisti imbufaliti per quello che viene percepito come un furto legalizzato, in un tratto di strada senza particolari pericoli, in cui è molto facile superare anche di poco il limite dei 90 km orari. Arrivati a questo punto, credo sia opportuno fare chiarezza. Non solo l’installazione dei due autovelox in questione non dipende in nessun modo dal sottoscritto, ma nei miei due mandati da sindaco di Melpignano l’ho sempre avversata, ritenendola subdola’

Parole grosse alle quali vedremo come risponderà Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano, candidato alle Europee del 26 maggio prossimo e vedremo più avanti se amico o ex amico di Sergio Blasi.