‘Come in una famiglia, tutti devono sentirsi importanti’, Lele Longo parte dalle periferie per Erio Congedo Sindaco

‘Guai a lasciare indietro qualcuno, guai a dimenticarsi delle periferie!’. È forte il grido lanciato da Raffaele Longo che ha scelto di presentare il suo messaggio elettorale dalla 167B, da quella periferia troppo spesso bistrattata in cui invece si nasconde un’umanità vera fatta di tante sfaccettature e di tante esigenze.

‘È evidente il fatto che Lecce sia una città in difficoltà che ha bisogno di rialzarsi, perché è messa in ginocchio da una situazione economica e sociale difficile che paga circostanze internazionali, vicende nazionali e peculiarità locali. Ma per rialzarsi c’è bisogno dell’apporto di tutti. Tutti i cittadini devono essere messi in condizione di sentirsi tali e non sudditi né tanto meno vassalli. Senza la rinascita delle periferie questa città non riparte’.

Certo non è facile rilanciare interi quartieri della città ed è ancora più difficile farlo in assenza di quelle risorse economiche necessarie a portare ossigeno.

‘Guardi i soldi sono certamente importanti, ma non sono tutto. Basterebbe poco per coinvolgere i cittadini e non farli sentire esclusi. L’inclusione passa dallo sport, dai laboratori culturali, da iniziative tese ad eliminare l’emarginazione sociale. Si può fare tanto se si ha voglia di fare qualcosa, se si ha una visione della realtà, se si conosce la direzione verso cui andare’.

Raffaele Longo, 32anni, da sempre opera nel volontariato e ultimamente è stato nominato presidente di ‘Salento Rinasce’, l’associazione culturale che si occupa dei cittadini che hanno più difficoltà, senza distinzioni di fasce sociali, religioni o nazionalità.

(pubbliredazionale elettorale)