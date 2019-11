‘Un luogo di partecipazione, competenza, impegno’, Italia Viva si struttura nel Salento e parte da Leverano

Nasce anche a Leverano il comitato cittadino di Italia Viva, il partito che qualche settimana fa è stato creato da Matteo Renzi dopo la nascita del Conte-Bis e la rottura con il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti.

«Sentiamo forte la necessità – sostengono i membri del Comitato Italia Viva di Leverano – di una politica che riprenda in mano il tema delle riforme nel nostro paese. Nel nostro comitato ci sono esponenti che provengono da diverse storie di lungo attivismo politico nel centrosinistra e di impegno civico. Sarà un progetto capace di avviare un nuovo processo di democrazia nel nostro territorio, per una politica viva, fatta di passione e competenza. Sperimenteremo una modalità di partecipazione dinamica che coinvolgerà attivamente tutti i nostri aderenti. Italia Viva è una nuova casa politica, giovane, innovativa e riformista; un luogo di partecipazione, competenza e impegno, finalizzato a promuovere un’azione politica differente».

Si respira entusiasmo, insomma, come sempre avviene quando nasce una nuova forza politica che mai come in questo caso sembra avere in mano il destino di vita o di morte dell’Esecutivo e che nel Salento può contare sulla rappresentanza nel governo grazie all’importante ministero dell’Agricoltura guidato da Teresa Bellanova.

L’editto del Papete e il ritorno in pista di Renzi

Quando sembrava essere finito nel dimenticatoio della politica italiana che ama costruire e distruggere in poco tempo i suoi leader, Matteo Renzi con una ‘genialata’ si è ripresa la scena che aveva abbandonato dopo la sconfitta del referendum sulla riforma della Costituzione Italiana che lo aveva portato alle dimissioni la sera stessa del 4 dicembre del 2016.

Matteo Salvini non aveva fatto i conti con lui quando ad agosto del 2019 aveva deciso di staccare la spina al governo gialloverde per incassare il dividendo accumulato in dodici mesi ai danni di Luigi Di Maio e dei Cinquestelle. L’ex vicepremier pensava di andare al voto e ripartire da lì con una bella vittoria.

L’altro Matteo, Renzi, nottetempo, gli aveva ‘segato’ il progetto, stringendo l’accordo con i grillini, forte della fiducia della rappresentanza parlamentare dem che rispondeva a lui e non al neo segretario Nicola Zingaretti e facendo nascere il governo giallorosso.

Il senatore toscano ha preso la rincorsa, però. E non si è fermato soltanto alla nascita del Conte-bis grazie al patto con l’odiato Beppe Grillo. Con l’astuzia di una volpe, subito dopo, si è sfilato dal Partito Democratico (e dal fuoco amico nei suoi confronti) dando vita ad una forza di centro riformista, che si ispira al partito di Emmanuel Macron, La République En Marche.

Si chiama ‘Italia Viva’ la creazione politica di Renzi, il quale adesso, un giorno sì e l’altro pure, ricorda al Presidente del Consiglio non soltanto chi ha costruito la nuova casa ma anche chi tiene le chiavi.

La Leopolda 2019 e la Carta dei valori

«Italia Viva sarà una nuova casa per tutti coloro che vorranno confrontarsi su come costruire un paese migliore, per le famiglie e per tutti quei giovani che oggi, finalmente, dimostrano di voler riprendere in mano le decisioni più importanti della loro vita. In queste settimane sono stati fatti passi in avanti per scongiurare l’aumento dell’IVA, le tasse su cellulari, gasolio e case. Italia Viva è stata decisiva anche per evitare questi aumenti. Si continuerà a lavorare duro nei prossimi giorni su zucchero, plastica ed auto aziendali perché ci cono i numeri per farlo sia nel Bilancio che in Parlamento».

Dopo aver costruito il contenitore, Renzi ha voluto dargli il contenuto. E lo ha fatto nell’appuntamento annuale presso la Leopolda di Firenze, dove è solito incontrare i suoi supporter per parlare di programmi e di futuro.

È stato lì che qualche giorno fa Italia Viva ha presentato la sua Carta dei valori. Tra i punti principali inseriti nel documento guida vi sono:

il riferimento alla Costituzione repubblicana e antifascista;

la riaffermazione del principio della parità di genere;

la centralità delle politiche occupazionali;

il contrasto al nazionalismo, al sovranismo, al protezionismo, alla paura dell’altro;

l’elogio dell’europeismo.

Nasce a Leverano il Comitato Territoriale

Cosimo Durante, Antonio Caragiuli, Michele de Pascalis, Francesca Frisenda, Giovanni Durante, Tonio Nuzzaci, Giuseppe Parente, Adriano Persano ed Emanuele Sabetta.

Sono questi i componenti del Comitato Territoriale Italia Viva Leverano. Presto saranno calendarizzati incontri conoscitivi ed appuntamenti provinciali per dare avvio al nuovo percorso politico.

Info

Pagina Facebook: Italia Viva Leverano.