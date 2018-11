Lecce non avrà la sua ruota panoramica per Natale, la ditta scrive la parola fine

La ruota panoramica, con il suo fascino carico di magia, incanta le persone di tutte le età. In ogni città dove è stata allestita ha riscosso sempre un enorme successo. Per questo, l’ipotesi di installarne una in piazza Libertini, nel cuore del centro storico di Lecce, è stata accolta con grande gioia dai salentini, allettati dall’idea di poter ammirare dall’alto il capoluogo barocco, in uno dei periodi più belli d’anno.

Il sogno, però, si è infranto ancor prima di realizzarsi. La ruota panoramica non sarà una delle attrazioni di Natale in città. Mentre si discuteva sulla possibilità di allestirla la giostra in altre zone, come il parcheggio del Foro Boario, la ditta che si sarebbe fatta carico anche delle spese ha fatto dietro-front.

Di fronte all’impossibilità di poter usufruire dello spazio alle spalle del Castello Carlo V, ha detto no alla location alternativa, all’ingresso nord della città, criticata duramente soprattutto da alcuni consiglieri di opposizione. Del resto, se da un lato gli utenti avrebbero potuto ammirare la bellezza delle Mura Urbiche e del Convento degli Agostiniani, dall’altro il panorama aveva da offrire ben poco. Di certo non un’atmosfera natalizia.

Intanto il tempo passa e a Lecce non si respira ancora aria di Natale.