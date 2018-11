Da attrazione natalizia a terreno di scontro. Quale visuale dalla ruota panoramica nell’ex foro Boario?

Tra le attrazioni delle prossime festività natalizie in città vi dovrebbe essere una ruota panoramica che possa consentire a grandi e piccini di vedere la bella Lecce da una prospettiva inusuale.

In un Natale nel segno dell’austerità – come già annunciato dall’assessore comunale Paolo Foresio – la ruota affascina l’immaginario. Il problema è dove metterla.

Se in un primo momento si era ipotizzato piazza Libertini, pare che così non potrà essere e l’azienda che gestisce l’attrazione dovrebbe posizionare la giostra in altro luogo.

L’ipotesi che si profila sarebbe il parcheggio dell’ex Foro Boario.

Da qui, apriti cielo. I consiglieri d’opposizione a palazzo Carafa hanno iniziato a rumoreggiare. Dapprima Andrea Guido si è chiesto “Di quale vista potranno godere i cittadini se non del cimitero, con tutto il rispetto per i nostri cari estinti?”

Va giù dura anche Federica De Benedetto, consigliera di Forza Italia. “Come sempre, tutte le scelte di questa amministrazione mortificano la città, i commercianti ed i turisti – afferma – Dopo i grandi annunci e slogan, tutto viene smentito! La grande sorpresa del Natale? Foresio propone la ruota panoramica nel Foro Boario!”

L’ironia è dietro l’angolo “Come? Non volete pagare il biglietto per rimirare dall’alto il parcheggio e le stazioni di benzina? Strano! Intanto, gli ambulanti hanno speso 40mila euro per affittare casette di legno in cambio della promessa di realizzare il villaggio di Natale in piazza Libertini… che ha già perso l’attrazione principale”.

Insomma, come riflette la consigliera azzurra, oltre a non far godere di un panorama eccellente, la ruota posizionata nel parcheggio nei pressi del tribunale di via Brenta, priverebbe il centro della città del flusso di visitatori che, invece, invaderebbero le strade cittadine se la giostra venisse posizionata in piazza Libertini.

Tant’è. Ora la parola passa all’Amministrazione.