Forza Italia punta su Andrea Caroppo e Filomena D’Antini. Tutti i candidati di Berlusconi

Anche in Forza Italia i giochi sono fatti. Il primo nome che salta all’occhio scorrendo la lista della squadra azzurra che scenderà in campo per le prossime elezioni politiche è sicuramente quello di Rita Dalla Chiesa, volto noto della tv e figlia del Generale ucciso da Cosa Nostra, candidata nel collegio uninominale di Molfetta. Il secondo nome che, a sorpresa, si legge scorrendo la lista dei candidati del partito di Silvio Berlusconi è quello di Andrea Caroppo. L’europarlamentare si si accontenta del terzo posto nel plurinominale della Camera dei Deputati dietro al segretario Mauro D’Attis e a Matilde Siracusano. Al quarto posto c’è, Filomena D’Antini. «Nel nostro amato Salento possono scattare due seggi nel listino di FI, ma solo con il vostro voto. Spero di potervi rappresentare in Parlamento» scrive su Facebook la consigliera di parità della Provincia di Lecce, spiegando che la sua non è un’impresa impossibile. D’Attis, infatti, è candidato anche nel collegio uninominale alla Camera – al Senato c’è Francesco Paolo Sisto – mentre Matilde Siracusano giocherà la sua partita anche nel collegio uninominale di Messina e in altri proporzionali.

«Una squadra forte e competitiva fatta di persone competenti, autorevoli, con un largo consenso, radicamento sul territorio ed una storia pregna di significato» si legge in una nota a firma del commissario regionale e del vice commissario di Forza Italia.

La senatrice Licia Ronzulli, guida la squadra del Senato nel collegio plurinominale insieme a Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino.

«Siamo orgogliosi delle scelte compiute dal nostro partito: abbiamo messo in campo le migliori energie che, ne siamo certi, potranno dare il loro contributo di qualità all’interno delle istituzioni nazionali, in difesa dei valori di Forza Italia e degli interessi esclusivi dei pugliesi ed italiani tutti» hanno concluso.