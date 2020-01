Il Giro d’Italia di Matteo Salvini tocca anche Lecce: appuntamento il 19 febbraio

Archiviate le elezioni in Emilia Romagna e Calabria, Matteo Salvini ha ingranato di nuovo la marcia e ha ‘pensato’ ad un Giro d’Italia che toccherà anche le regioni che saranno chiamate alle urne in primavera. Ospite di Porta a Porta, il Leader del Carroccio aveva annunciato la sua presenta a Taranto, dove sarebbero sbarcati di lì a poco i migranti della Ocean Viking, ma nella versione ufficiale la tappa di del capoluogo ionico scompare e spunta quella di Lecce.

L’appuntamento da segnare sul calendario è sempre quello di mercoledì, 19 febbraio, ma nulla trapela sulla location scelta dal Capitano per salutare i simpatizzanti della Lega.

Resta da capire se, in questi giorni che mancano, sarà trovata la quadra sul candidato del centrodestra che correrà contro Michele Emiliano, espressione del centrosinistra al momento ancora unito e Antonella Laricchia per il Movimento Cinque Stelle. Fratelli d’Italia non sembra intenzionata a fare un passo indietro su Raffaele Fitto, unico candidato Governatore per Giorgia Meloni. Ma tante sono le contrapposizioni interne allo schieramento, visto che i dirigenti locali della Lega preferirebbero un volto nuovo, designato dal Carroccio.

Spetterà a Salvini scegliere se cedere ai suoi o mantenere la parola data alla leader di Fratelli d’Italia. Forza Italia si defila dalla faccenda, il suo unico interesse è la canditatura di Caldoro in Campania.