Antonella Laricchia vince le Regionarie del M5S. Sfiderà Emiliano e Fitto

Come già accadde cinque anni fa, toccherà di nuovo ad Antonella Laricchia candidarsi alla presidenza della Regione Puglia per i grillini alle prossime elezioni di primavera 2020. La pentastellata ha vinto il ballottaggio delle Regionarie del MoVimento 5 Stelle con 1561 preferenze ottenute (57%) contro il consigliere Mario Conca che ha ottenuto 1178 voti (43%).

Un successo annunciato per certi versi, che era sembrato chiaro dopo la bella attestazione al primo turno delle Regionarie, in cui aveva messo dietro non solo Conca ma anche i quotati salentini Casili e Trevisi.

“Ringrazio tutti – ha dichiarato Antonella Laricchia – quella di oggi non è in nessun modo la vittoria di una persona, ma di ciò che rappresentiamo. Ha vinto un’idea precisa di Movimento 5 Stelle attorno a cui si sono aggregate tantissime persone. Avremo i valori della fiducia e della responsabilità, il metodo della trasparenza, della partecipazione e dell’innovazione, gli obiettivi del lavoro, della legalità, della riduzione delle liste d’attesa e non solo”.

La candidata presidente del M5S terrà una conferenza stampa domani, 24 gennaio, alle 11.00, in Consiglio Regionale in via Gentile 52.

Antonella Laricchia si dovrà confrontare con Michele Emiliano, candidato presidente del centrosinistra e fresco vincitore delle Primarie di coalizione che hanno segnato la sua attestazione su Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. Il centrodestra resta ancora incartato sulla candidatura di Raffaele Fitto, candidatura lanciata da Fratelli d’Italia ma al momento rispedita al mittente dalla Lega pugliese che pretende la postazione indicando un suo nome. Difficile da capire se Matteo Renzi e Carlo Calenda si impegneranno con un loro nome vista la non condivisone di Michele Emiliano sempre nel fronte del centrosinistra.