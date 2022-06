Vernole, inizia il dopo Leo. Il Prefetto nomina Michele Marcuccio come Commissario

La mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto relativo all’anno 2021 del Comune di Vernole, motivo per il quale sarà determinato lo scioglimento dell’Assise di Città, sta producendo le sue prime conseguenze.

Innanzitutto la Prefettura di Lecce ha provveduto a nominare il commissario Michele Marcuccio, che avrà il compito di procedere all’approvazione del rendiconto 2021.

L’annuncio della nomina del Commissario è stato dato dal gruppo di opposizione Punto e a Capo. Il dott. Marcuccio ha già svolto funzioni in altri Comuni della provincia commissariati in passato, come Carmiano e Cutrofiano.

Il 2022 è stato un anno travagliato per l’Amministrazione Comunale di Vernole. Nei primi giorni di Aprile il Sindaco Franco Leo aveva dapprima dato le dimissioni salvo ritirarle successivamente. “Sono arrivato a questa conclusione – aveva detto il Primo Cittadino – non certo per mantenere la poltrona, né tantomeno per l’indennità che ricevo (visto che me la sono ridotta ad un quarto), ma per le continue richieste fatte dai cittadini che avevano creduto in questa amministrazione”.

La situazione sembrava ricomposta ma la mancata approvazione del Rendiconto relativo all’anno 2021 ha fatto precipitare tutto.