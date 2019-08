Carlo Mignore presidente del Consiglio Comunale, la maggioranza si ricompatta. Faggiano e Guido i suoi vice

Il primo ad arrivare e a sedersi sui banchi è stato Arturo Baglivo: ‘ho terminato adesso il turno di notte e sono arrivato qui direttamente dall’ospedale’ ha detto ai giornalisti nel primo giorno di insediamento del Consiglio Comunale del capoluogo leccese.

Poi, via via, sono giunti gli altri, volti vecchi, nuovi e rientri. Per le 9.00, ora di inizio dei lavori, tutti avevano occupato il proprio posto. A parte qualche tonalità chiara e due “maniche di camicia” (Battista e Scorrano), a farla da padrone erano gli abiti scuri e anche le carnagioni non erano da meno…

Alle 9.18, in perfetto stile primo giorno di scuola, l’appello. Tutti presenti, unica assente Adriana Poli Bortone.

Convalida degli eletti e la schermaglia sul presidente del Consiglio Comunale

Dopo la convalida degli eletti, puro atto formale, si è proceduto al punto più importante all’ordine del giorno, l’elezione del presidente del Consiglio.

Qui, prima dell’inizio delle votazioni, a prendere la parola è stato dapprima il sindaco che ha indicato l’ex e assessore all’Ambiente Carlo Mignone come candidato della maggioranza, tanto per mettere in chiaro le cose dopo il mal di pancia delle scorse ore del Partito Democratico.

A seguire è intervenuto Erio Congedo che ha annunciato l’astensione dei gruppi di opposizione: “Ci aspettavamo una scelta condivisa, la maggioranza, però, dall’alto del risultato elettorale ha scelto di intraprendere questa strada, ne prendiamo atto e annunciamo il nostro voto di astensione”.

Carlo Mignone Presidente

20 Mignone, 11 bianche e 1 Congedo: questo l’esito del primo scrutinio, non sufficiente per l’elezione in quanto non raggiunta la quota di 2/3.

Si è passato, quindi, a una seconda tornata e qui è giunta l’elezione. Carlo Mignone, avvocato, ex titolare dell’Assessorato all’Ambiente è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale del capoluogo: 22 schede favorevoli e 10 bianche hanno decretato il successo.

I vicepresidenti

A fare da vice la consigliera Lidia Faggiano, che sarà vicario; altro vice un altro ex assessore all’ambiente, Andrea Guido.