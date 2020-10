L’addio doloroso a Jole Santelli, anche la Puglia ricorda la Governatrice della Calabria

È stato un risveglio doloroso per il mondo della politica, ma anche per la Calabria che, indipendentemente dal “colore”, perde la sua guida in un momento delicato. La notizia della scomparsa di Jole Santelli è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una mattina di metà ottobre. Non aveva mai nascosto la sua battaglia contro il cancro, neanche durante la campagna elettorale per diventare Presidente della Regione, quando dopo aver ricevuto l’invito da Silvio Berlusconi a candidarsi per provare a diventare la prima donna a ricoprire quella carica, aveva chiamato il suo oncologo per chiedergli il permesso. «Posso onorare il mandato quinquennale?» aveva racconto spiegando al Fatto Quotidiano che quando il male bussa alla tua porta, quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita e il dolore fisico rischia di prendere il sopravvento ci sono due strade da percorrere: deprimersi, farsi trascinare via dalla corrente e lasciare che sia il destino a decidere o ribellarsi. Quale via abbia preso Jole lo ha dimostrato continuando a combattere. La sua battaglia personale, infatti, non le ha mai impedito di lavorare per la sua gente, anche se le sue condizioni di salute si erano aggravate, lei si era mostrata forte.

«Quando hai sulle spalle la responsabilità di un’intera regione, la paura non te la puoi permettere. Come non puoi permetterti di stare chiusa in casa – aveva detto ad un giornalista del “Corriere della Sera – La politica regionale si fa andando in Regione, non stando a casa».

Questa notte ha dovuto ‘cedere’ a causa forse di un arresto cardio-circolatorio. A trovare il suo corpo senza vita nella sua abitazione di Cosenza sembra sia stata la sorella.

Dolore anche in Puglia

« Voglio ricordarla così Jole Santelli… sul palco a Bari durante la campagna elettorale a sostegno della mia candidatura con tutta la forza, l’energia e la passione che lei metteva in ogni cosa che faceva. Jole, donna e politica straordinaria, ci mancherà tantissimo!» ha commentato l’onorevole Raffaele Fitto sui suoi profili social, condividendo le foto scattate durante la manifestazione di Forza Italia del 17 settembre scorso

Fi puglia: “il Paese perde risorsa straordinaria, noi una vera amica”

«Noi abbiamo perso un’amica sincera ed una donna straordinaria, ma il Paese ha perso una risorsa di altissimo valore che si è spesa fino all’ultimo per il bene del Mezzogiorno e della sua amata Calabria». È questo il messaggio di cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria, del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, del vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome di tutta la delegazione parlamentare pugliese di Forza Italia, dei dirigenti e dei militanti.

«Una perdita improvvisa – aggiungono – dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male incurabile, che ha visto la nostra Jole battersi senza mai retrocedere dall’indefesso impegno politico ed istituzionale. Durante la campagna elettorale per le regionali, è anche venuta qui in Puglia per dare il suo contributo per Forza Italia e il centrodestra. Oggi possiamo immaginare quanto sia stato duro per lei esserci sempre, a servizio della Calabria e di tutti noi, in un momento così pesante per il cammino di una persona. Ed è per questo che Jole è e sarà d’esempio per tutti noi: fare il proprio dovere e mettercela tutta a qualunque costo. La sua scomparsa fa male, ma il suo percorso resterà un valore per tutto il mondo politico e per la comunità del Sud che non ha mai smesso di difendere».

«Un grande dolore, ci mancherà il suo sorriso dolce e la fermezza con cui ha portato sempre avanti le sue idee. Da vera combattente. Ciao Jole».