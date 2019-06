Calimera Popolare brucia i tempi e presenta il suo candidato, Nicola Cucurachi correrà per la carica di Sindaco

“Il percorso avviato dal Coordinamento di Calimera Popolare​ per consentire ai cittadini di avere una scelta nuova, alternativa e affidabile per amministrare la città, ha portato a individuare il candidato Sindaco della propria lista Calimera Popolare nella persona dell’Avv. Nicola Cucurachi“. Con queste parole Brizio Candelieri e Luigi Mazzei, rispettivamente coordinatore comunale e provinciale di Puglia Popolare, annunciano la scelta con la quale la compagine getta le basi per la composizione di una lista in opposizione all’attuale Amministrazione guidata da Francesca de Vito della lista civica Buongiorno Calimera, vittoriosa con il 27.5% nelle amministrative del 2015.

La decisione di candidare Nicola Cucurachi, stando al comunicato diramato dal coordinamento, è dovuta alla stima riposta in “un professionista conosciuto in città per la sua moderazione e per l’indiscussa capacità di dialogo, evitando qualche stucchevole ed incomprensibile tatticismo”. Il coordinamento apre dunque al reclutamento dei possibili candidati consiglieri che affiancheranno il capolista posto al vertice di Calimera Popolare in vista della prossima tornata elettorale. Un unico requisito è richiesto: la discontinuità con le precedenti amministrazioni.

“Siamo certi che i cittadini e le forze politiche comprenderanno la necessità di rilanciare l’immagine di Calimera, nel solco del rinnovamento, dando nuova linfa alla gestione della cosa pubblica”, conclude il coordinamento, lanciando anche le ricette per le prossime amministrative: “dialogo, ascolto, coinvolgimento, partecipazione e programmazione saranno le parole chiave a cui si ispirerà la nuova compagine”.