Nominati i nuovi consiglieri dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”

A seguito delle recenti Elezioni amministrative che hanno portato al rinnovo dell’Assise Comunale di Gagliano del Capo, il Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha deliberato la presa d’atto e la validazione dei nuovi componenti eletti dai Consigli Comunali di: Gagliano del Capo e Castrignano del Capo, quest’ultimo per la surroga di un consigliere.

L’assemblea si è svolta in videoconferenza in ottemperanza delle disposizioni governative di contenimento della diffusione della pandemia da Coronavirus, ed è stata garantita la pubblicità attraverso la pubblicazione, entro le 24 ore successive, sulla Pagina Facebook,.

I nuovi Consiglieri di Gagliano, Delegati all’Unione dei Comuni, sono: Federica Sergi e Mario Profico, Antonio Bisanti e Antonio Ercolani, mentre Giuseppina Maruccia, consigliera comunale di Castrignano, ha sostituito il dimissionario Fausto Marzano e si aggiungerà ai colleghi dello stesso Comune: Annalisa Marino, Ippazio Leonardo Ferilli e Giulia Chiffi.

Gli altri delegati

I consiglieri comunali Delegati all’Unione dei Comuni degli altri Comuni sono: Boris Amico, Anna Maria Torsello, Giuseppe Rizzo e Marcello Trenta per Alessano. Vincenza De Francesco, Samantha Bleve, Sabrina Bisanti e Valeria Longo per Corsano. Walter Colella, Erica Quaranta e Carmen Zichella per Morciano di Leuca. Francesco De Nuccio, Mirco Rizzo e Maria Luisa Cucinelli per Patù. Matteo Pepe, Antonio Cavallo, Walter De Blasi e Gino Luigi Villanova per Salve. Giuseppe Annesi, Araldo Baglivo, Manuela Sanapo ed Emanuele Giangreco per Specchia. Gianvito Rizzini (Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”), Francesco Melcarne ed Ernesto Bellante per Tiggiano.

Nei giorni precedenti al Consiglio dell’Unione, il Presidente, Gianvito Rizzini, presso il municipio di Gagliano del Capo, aveva incontrato i nuovi consiglieri e la neoeletta consigliera delegata di Castrignano del Capo. L’incontro aveva la finalità di renderli partecipi delle attività svolte, dei risultati conseguiti nei mesi scorsi e per informarli della situazione politica amministrativa dell’Unione. Il Presidente, al termine dell’incontro, ha dichiarato: “Ritengo che la riunione sia stata abbastanza proficua sia per la condivisione del lavoro di riforma e di indirizzo politico che andremo ad attuare nelle prossime settimane e sia per l’energia che mi hanno trasmesso. La loro freschezza, preparazione e determinazione saranno fondamentali per proseguire il percorso che abbiamo tracciato come Consiglio.”.

Precedentemente a questo incontro, Rizzini aveva incontrato il nuovo Segretario Generale dell’Unione, Davide Bisanti, Segretario del Comune di Morciano di Leuca, il neo Sindaco di Gagliano del Capo, Gianfranco Melcarne e il Biagio Raona, Presidente della Giunta dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.