Una punta mondiale per la squadra di Adriana. La Senatrice ingaggia Pedro Pablo Pasculli

Grazie ai suoi gol il Lecce, qualche lustro addietro, arrivò a soli tre punti dal disputare la Coppa Uefa. Fu sua la marcatura che consenti all’Argentina di Maradona di superare negli ottavi di finale l’Uruguay per giungere a vincere il suo secondo Campionato del Mondo. Non c’era domenica che i tifosi del vecchio Cucn (Commando Ultras Curva Nord… sigh, sigh, sigh), non urlassero il suo nome e non intonassero nei confronti della punta un ritornello ripreso dalla dalla sigla di Atlas Ufo Robot (Goldrake ndr.).

A poco più di un mese dal voto prosegue la partita elettorale per conquistare non lo scudetto o la Champions, ma la fascia di Sindaco della città di Lecce. Con la competizione anche il mercato per rafforzare la squadra e nella giornata di oggi spetta ad Adriana Poli Bortone vestire i panni di Mauro Meluso.

L’ex primo cittadino di Lecce ha ingaggiato, infatti, l’ex centravanti giallorosso Pedro Pablo Pasculli che concorrerà alla carica di Consigliere Comunale con la lista che appoggia l’ex Ministro dell’Agricoltura del primo Governo Berlusconi. Una vera prima punta, un numero 9 di razza, anche se, per qualche partita, uno dei suoi allenatori, il Sor Carletto Mazzone, lo fece giocare con il 7 sulle spalle… e con quel numero segnò anche un gol alla Juventus.

“Per quel che riguarda lo sport abbiamo una serie di idee e ci siamo anche confrontati con diverse società e associazioni sportive”, ha affermato Adriana Poli Bortone.

“Pasculli incarna gli anni d’oro del calcio a Lecce e la sua candidatura può rappresentare la rinascita della città non solo dal punto di vista sportivo. In vari incontri avuti con società sportive i rappresentati hanno proposto che vi fosse tra le nostre file un esperto del settore e mi sembra che Pasculli, che si candiderà con la lista del Sindaco, rappresenti una personalità importante in tal senso.

È una bellissima persona e si è reso immediatamente disponibile. La scorsa settimana abbiamo parlato di turismo e anche il turismo sportivo rappresenta un comparto di particolare rilievo. Ci interesseremo di tutti gli aspetti e delle infrastrutture.

Lo stadio di Lecce deve essere rifatto, lo diciamo da tempo. Lo dicevamo già quando sono stata Sindaco ed eravamo a pochi passi dal farlo. Sono trascorsi diversi anni ed è arrivato veramente il momento di rivedere questa struttura e renderla più attuale, più vivibile e maggiormente accessibile alle famiglie, soprattutto, come avviene in tanti stadi d’Italia.

La mia intenzione è anche quella di istituire nuovamente la Scuola Calcio del Comune e intitolarla alla memoria di Mimino Renna”.

“Scendere nuovamente in campo con la Senatrice è un grande piacere, un grande onore”, ha invece dichiarato il bomber.

“Ho preso questa decisione per fare sì che i ragazzi possano avere maggiori occasioni per fare sport, perché penso che i giovani abbiano tantissimo bisogno di fare attività sportiva.

“Sono tante le idee che ho in mente, ma prima di tutto bisogna realizzare una serie di impianti, perché sotto questo punto di vista c’è carenza.

Ripeto, bisogna dare la possibilità ai ragazzi di fare sport e una volta data questa opportunità, chissà se non uscirà un nuovo campione”.