Regionali, obiettivo 4%. Cesa, Fitto e Maria Fido Moro presentano la lista Udc – Nuovo Psi

Obiettivo 4%. Con questo mantra Lorenzo Cesa, accompagnato da Maria Fida Moro, presenterà la lista Provinciale UDC – nuovo PSI alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, presso il Best Western Plus ‘Leone di Messapia Hotel e Resort’ a Lecce, sulla Strada Provinciale 23 che collega il capoluogo a Cavallino.

Dopo la rottura con Salvatore Ruggeri, che da assessore della Giunta Emiliano ha deciso di rimanere fedele alla compagine che lo ha sostenuto nel suo ruolo di governo, Lorenzo Cesa, in qualità di coordinatore nazionale del partito, ha fatto della Puglia la sua seconda casa ed ha voluto partecipare direttamente e concretamente alla formazione delle liste dell’UDC – Nuovo PSI.

Il partito dello Scudo Crociato ha scelto di stare dalla parte del centrodestra e di sostenere Raffaele Fitto nella sua battaglia contro il principale competitor, il governatore uscente.

Le parole di Lorenzo Cesa

«C’è bisogno di centro! – ha detto in questi giorni Cesa impegnato in un vero e proprio tour elettorale che oggi approda a Lecce e nel Salento -. Si avverte la necessità e l’urgenza di un forte partito di centro che sia il terreno in cui seminare il buon senso che è mancato in questi ultimi anni anche in Puglia. Bisogna mettere a fuoco dell’azione politica la concretezza, proprio quella che è stata assente durante la presidenza di Michele Emiliano. Serietà, responsabilità e, appunto, concretezza e buonsenso che ritroviamo pienamente nella proposta di Raffaele Fitto che sosteniamo con lealtà e coraggio».

La Lista Provinciale UDC- Nuovo PSI

Elisa D’Aprile, Damiano D’Autilia, Giuseppe Antonio Palma, Antonio Scarcella, Valentina Dainese, Larissa Pagliara, Nicola D’Agostino, Francesco Cazzella, Salvatore Avantaggiato, Giovanni De Giorgi.

Le dichiarazioni della candidata al Consiglio Regionale Elisa D’Aprile

«Sono molto orgogliosa di far parte di una lista che è rappresentata dal 90% da persone nuove, forze fresche ed impegnate in un partito storico; i valori come la famiglia, la solidarietà e l’inclusione sono ancora centrali per la nostra società.

Sono fiera di poter mettere tutta la mia passione e tutte le mie capacità a servizio di questi valori, l'UDC ha fatto una scelta di campo, quella di essere ancorato nel centrodestra. Del resto personalmente posso dire che le mie esperienze lavorative e i miei valori sono in antitesi con la politica economica e sociale fatta dalla giunta Emiliano in questi 5 anni di governo».

