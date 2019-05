Presicce-Acquarica, si comincia oggi. Parte l’iter formale che porterà alla fusione dei due comuni

Parte oggi l’iter formale e la storia del nuovo comune salentino di Presicce-Acquarica. Dal voto dello scorso dicembre, che ha visto i cittadini dei due comuni esprimersi in maniera molto netta, a metà maggio non sono passati poi molti mesi, segno dell’intenzione di raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile.

E adesso il neonato comune attraverserà una delicata fase di transizione, già a partire da domani. A reggere le fila del cambiamento sarà Claudio Sergi, commissario che farà da padrino. “Oggi nasce formalmente il nuovo Comune denominato Presicce – Acquarica”, dichiara Stefano Minerva. “Con orgoglio, da Presidente della Provincia di Lecce, sento il dovere di rivolgere un caloroso saluto di benvenuto al neonato Comune, frutto della scelta coraggiosa di due distinte Comunità che, il 16 dicembre scorso, con un referendum consultivo, hanno decretato la propria fusione. Un risultato storico che rappresenta una vittoria della democrazia e una sfida lanciata verso il futuro”.

Due piccole realtà locali che mettono da parte campanilismi e divisioni, per unirsi in un nuovo inizio. “L’augurio è che la piccola grande rivoluzione politica – conclude il Presidente della Provincia – di cui sono stati capaci i cittadini di Acquarica e Presicce contagi positivamente altri cittadini del Salento e della Puglia, facendo prevalere, lì dove ci sono i presupposti e le condizioni, lo spirito di unità, la volontà di collaborare, l’impegno a condividere, a stare insieme per fare insieme, nell’interesse di tutti”.