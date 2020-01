Elezioni, tocca al Movimento Cinque Stelle. Il candidato Governatore sarà scelto con le ‘regionarie’

Lunedì, con le regionarie del Movimento Cinque Stelle, sarà aggiunto un altro tassello importante in vista delle elezioni regionali in Puglia. Toccherà agli iscritti della piattaforma Rousseau scegliere il candidato presidente tra 15 aspiranti Governatori. Si potrà votare dalle 10.00 alle 19.00 e nel caso in cui nessun nome supererà il 50% dei voti, ci sarà un ballottaggio tra i due più cliccati.

Tutti i nomi

In corsa ci sono i quattro consiglieri regionali uscenti Antonio Trevisi, Cristian Casili, Antonella Laricchia e Mario Conca. E ancora gli attivisti Michele Loseto, Nicola Rogliero, Matteo Biancofiore, Raffaele Renna, Francesco Mangione, Francesco Formica, Angelo Amato, Francesco Spagnulo, Domenico Cirasole, Pietro Luccarelli, Caterina Grittani.

I rumors danno in netto vantaggio Antonella Laricchia che già si era presentata nella scorsa tornata elettorale per conquistare via Capruzzi. Se non dovesse farcela al primo colpo potrebbe vedersela, sempre secondo le voci di corridoio, con uno dei due salentini in gara: Trevisi o Casili. E allora le chance di veder trionfare alle Regionarie un salentino potrebbero aumentare.

Il quadro

L’unica certezza, almeno per il momento è Michele Emiliano. Il governatore uscente ha vinto le primarie e sarà ufficialmente il candidato del Partito Democratico. Forse non l’unico nel centrosinistra se è vero che Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno deciso di ‘correre in solitaria’ con un nome comune. I due potranno contare sul sostegno di +Europa. Del resto, il leader di Italia Viva non ha mai nascosto i suoi malumori, definendo il magistrato «un pessimo Governatore, il peggior d’Italia». Nemmeno il numero uno di Italia Viva lo può soffrire visto i rapporti tesi tra i due quando Matteo Renzi era presidente del Consiglio e Segretario del Pd al punto che Emiliano lo aveva sfidato nelle primarie per la guida dei dem.

Il nome di Raffaele Fitto sembra una certezza solo per Fratelli d’Italia che ha ufficializzato la sua candidatura. Mancherebbe però l’ok di Matteo Salvini che prima di confermare vuole essere certo del risultato in Emilia Romagna e in Calabria.