“La xylella è un caso nazionale”. Forza Italia chiede 1 miliardo di euro al Governo per l’emergenza agricola

“Il fenomeno della xylella che ha distrutto più della metà degli alberi di ulivo in Puglia determinando un crollo della produzione di circa il 90 per cento è un fatto di portata storica che deve diventare una questione nazionale”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha ribadito, in sede di conferenza stampa nella sala Nassirya di Palazzo Madama, di voler proporre in legge di bilancio lo stanziamento di un miliardo di euro per fronteggiare, sul piano della ricerca, il fenomeno e per aiutare gli agricoltori e l’intera filiera, prossima a scomparire.

“Basta con le prese in giro”, ha tuonato il deputato Mauro D’Attis, coordinatore regionale Forza Italia in Puglia, mentre la senatrice Alessandra Gallone, responsabile ambiente del partito azzurro, ha esortato il Governo a dare ascolto ai bisogni degli agricoltori che vogliono a tutti i costi resistere di fronte ad un dramma epocale di vastissime dimensioni che influisce non solo sulla filiera dell’olio, ma anche sul paesaggio e quindi, di conseguenza, sul turismo. La xylella è tema nazionale e come tale va affrontato.

Appena due mesi fa, una nutrita delegazione parlamentare aveva raggiunto il Salento, per osservare da vicino i danni prodotti dal batterio incriminato, visitando oliveti secolari in provincia di Brindisi e nel territorio di Ugento, e dopo aver ascoltato e interessato alcuni sindaci del territorio, come i primi cittadini di Minervino e di Caprarica. Oggi la richiesta ufficiale che impegna il Governo.