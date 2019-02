Elezioni e problemi legati alla professione, gli avvocati di Lecce si confrontano

Un ordine che si confronta con se stesso, tra problemi che vengono dall’alto e una spinta di rinnovamento che viene dall’interno.

Questa mattina al palazzo di Giustizia di Lecce si è tenuto l’incontro – dibattito dal titolo “Problemi legati alla giustizia e programmi elettorali: l’Avvocatura Salentina si confronta”, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati. Ed in effetti l’aula magna “Vittorio Aymone” del tribunale ha ospitato una platea che si è confrontata con i problemi che interessano tutta la categoria e che si scontra con se stessa in vista delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce, da poco rinviate all’8 e 9 maggio 2019.

I problemi

I punti all’ordine del giorno sono riassunti in una lettera pubblicata sul sito web dell’ordine ed inviata dalla presidente dell’Ordine di Lecce, Roberta Altavilla, al presidente della Corte d’Appello del capoluogo salentino, Roberto Tanisi.

I nodi principali riguardano varie proposte, tra cui la riattivazione degli Osservatori civili e penali, come spazio di dialogo costruttivo; l’estensione degli Osservatori anche ai Giudici di Pace, a causa di continui ritardi nell’inizio delle udienze; il miglioramento delle udienze civili, spesso governate da interminabili file fuori dalle aule a causa degli spazi insufficienti all’eccessivo numero di cause di ruolo; infine la questione intorno alla liquidazione dei compensi maturati per il patrocinio a spese dello Stato.

“I tempi per la lavorazione delle pratiche – dice il presidente Altavilla – sono troppo lunghi e richiedono ulteriore personale presso gli uffici preposti all’evasione delle stesse, nonché la necessità di un deciso, quanto improcrastinabile intervento presso il ministero, affinché metta con urgenza a disposizione le risorse economiche necessarie, essendovi un arretrato nei pagamenti di oltre due anni”.

Gli interventi

Gli interventi hanno visto l’avvicendarsi di vari esponenti del foro leccese, in maniera forse meno rigida di quella a cui il tribunale è abituato, ma certamente organica.

A prevalere nei discorsi che si sono susseguiti al microfono è stato il ruolo degli avvocati e dell’avvocatura in un mercato di “individualismo” in cui vi è “concorrenza fratricida tra colleghi, che ne indebolisce la forza contrattuale” dice Salvatore Donadei, presidente della Camera Civile salentina. E poi “L’avvocatura è ai minimi storici in termini di reputazione e compensi”.

Un rinnovamento dell’avvocatura dal basso è il filo rosso che sta sotto al dibattito sulle condizioni rieleggibilità dei 21 componenti del prossimo Consiglio.

Voce, poi, è stata data ai giovani avvocati anche con le parole di Andrea Conte, presidente dell’Aiga Lecce, Associazione italiana giovani avvocati.