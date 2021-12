Rocco Palese in corsa per l’Assessorato alla Sanità, l’ex braccio destro di Fitto al posto di Lopalco

A fare il suo nome è stato lo stesso Michele Emiliano nel corso di un’intervista al direttore Paolo Liguori, al teatro Kursaal Santalucia di Bari nel corso del tour del Tgcom24: “Qui le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, nel senso che qui al momento opportuno collaboriamo come se fossimo una unica squadra. Quindi ho chiesto a Rocco di darmi una mano in un momento un po’ complicato”.

A poco più di un mese dalle dimissioni da Assessore alla Sanità della Regione Puglia, di Pierluigi Lopalco, quindi, il posto lasciato vacante dal docente universitario dovrebbe essere colmato e a occuparlo potrebbe essere proprio l’ex braccio destro di Raffaele Fitto.

“È una delle personalità tecniche più rilevanti della Regione, è un nostro dipendente – ha concluso Emiliano nel corso dell’intervista. Una delle persone che potrebbe svolgere questo ruolo avendo insieme esperienza politica e grande competenza tecnica. È certamente una delle possibilità più concrete che abbiamo, compatibilmente con la sua volontà e il suo ruolo attuale”.

Rocco Palese

67 anni di Acquarica del Capo, si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari e si specializza in Chirurgia Generale e d’Urgenza. Ha ricoperto la carica di Vicesindaco di Acquarica del Capo e Consigliere comunale.

Nel 1995 viene eletto in Consiglio Regionale, qui ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Sanità e nel 1998 il Presidente Distaso lo nomina vicepresidente della Giunta e Assessore al Bilancio. Rieletto nel 2000, sotto la presidenza di Raffaele Fitto, continua a mantenere la carica di Assessore al Bilancio e alla Programmazione e, al termine della Consiliatura, nel 2005 viene rieletto. Nel 2010 è candidato alla Presidenza della Regione, ma viene sconfitto da Nichi Vendola, poi, nel 2013, è candidato alle elezioni politiche venendo eletto in Parlamento. Nel 2018 è nuovamente candidato alla Camera dei Deputati, ma non viene eletto.

Palese attualmente è Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Gagliano del Capo.