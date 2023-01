9 consiglieri si dimettono a Veglie, cade l’Amministrazione Paladini. Guendalina Federico Commissario Prefettizio

«Si ritiene doveroso ribadire e sottolineare che l’iniziativa è volta solo ed unicamente a porre fine all’attività del Consiglio Comunale. In effetti il numero dei Consiglieri Comunali dimissionari ovvero 9, rappresenta la maggioranza dell’assise consiliare, motivo per cui non vi sono più i numeri per dare legalità all’attuale Consiglio Comunale», è questo uno dei passaggi della lettera – firmata il 3 gennaio scorso nello studio del Notaio Stefania Pallara – con la quale 9 consiglieri comunali di Veglie, hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, facendo sì che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Paladini cadesse.

Ad apporre la propria firma in calce della missiva Luigi Spagnolo, Oronzo Sabato, Giovanni Carlà, Fernando Fai, Angelo Cipolla, Luisa Margherito, Giuseppe Landolfo, Fiorenzo Patera e Gianda Santolla.

È durata poco più di due anni la nuova esperienza di Claudio Paladini alla guida del comune salentino, rieletto primo cittadino il 22 settembre 2022, quando, dopo un testa a testa voto dopo voto, aveva avuto la meglio su Giovanni Carlà.

Tempo una giornata e con decreto prefettizio protocollo n. 1366, che riporta la data di ieri, Guendalina Federico, Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Lecce, è stata nominata Commissario per la l’amministrazione provvisoria del Comune con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Il funzionario si è insediato nella mattinata di oggi dando il via alla gestione dell’Ente e sarà coadiuvato dal sub commissario Antonio Cucurachi – Funzionario Economico Finanziario.