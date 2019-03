Incontro sull’emergenza Xylella, anche il sindaco di Caprarica attacca la Lezzi: “Andrò, ma…”

Quello del Sindaco di Uggiano la Chiesa, Salvatore Piconese è stato solo il primo “malumore” espresso dopo la riunione convocata dalla Ministra per il sud, Barbara Lezzi che ha chiamato a raccolta “frettolosamente” i primi cittadini del Salento per parlare dell’emergenza Xylella senza specificare, nella lettera inviata via pec, il luogo che ospiterà l’importante incontro. E a nulla è servita la precisazione del collega di partito, Leonardo Donno che ha parlato di polemiche strumentali.

«La sede, vogliamo rassicurarlo, sarà comunicata non appena chiuse le domande di partecipazione, in modo da conoscere la reale quantità delle presenze e individuare uno spazio adeguato» ha dichiarato il deputato leccese del Movimento 5 Stelle.

L’assenza della Ministra soprattutto nelle ultime settimane, quando si è alzata forte la voce degli agricoltori piegati dal batterio killer, si è fatta sentire tanto che anche il Sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco ha puntato il dito contro la pentastellata accusata, neanche tanto velatamente, di aver abbandonato la sua terra.

Sono parole dure quelle usate dal numero una della città dell’Olio che sarà presente alla convocazione, ma soltanto per manifestare le sue perplessità. «Il Ministro Lezzi – attacca Greco – ci chiede di confermare in anticipo la partecipazione ad un incontro (senza alcuna altra informazione) in luogo da comunicarsi in seguito (per evitare proteste?). Ci andrò. Ovunque sia. Per esprimerle in modo chiaro che la pazienza è finita! Che questa terra ha una dignità e merita un futuro! …e spero tanto che il Ministro venga accompagnato da tutti quegli ‘scienziati’ cui lei ha ‘accarezzato il pelo’ in questi anni….!» ha dichiarato il sindaco Greco.

Dubbi sono stati espressi anche dal primo cittadino di Castri di Lecce, Andrea De Pascali che non è entrato nel merito della ‘dimenticanza’ più o meno grave nella convocazione, ma sulle tante domande che ancora oggi sono rimaste senza risposta da parte anche di questo Governo.

«Purtroppo, il Ministro Lezzi e l’intero esecutivo sono lontani dai reali problemi che sono costretti a vivere gli agricoltori salentini e lo scaricabarile che si registra con la Regione conduce solo ad un vicolo cieco. Manca un piano serio e si continua ad andare a tentoni, senza tener conto della rabbia che ormai serpeggia tra i contadini che si sentono sempre più abbandonati».